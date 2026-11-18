Alfonso Rus, alcalde de Xátiva, a la derecha, celebra que le tocaron 625.000 euros en el sorteo de Navidad del 2011

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cinco años de prisión y a 14 de inhabilitación especial para empleo o cargo público al expresidente de la Diputación Provincial de Valencia con el PP Alfonso Rus por el conocido como caso zombies en las empresas del sector público Imelsa y Ciegsa, por contrataciones irregulares de personal.

El alto tribunal confirma esta condena por los delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad, al igual que la ratifica en los mismos términos para el exgerente de Imelsa y autodenominado en su día «yonki del dinero», Marcos Benavent, y para el ex consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla, según ha informado el Supremo.

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El Alto Tribunal confirma en lo esencial la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2023 por la Audiencia de Valencia en esta causa, que condenó a 19 acusados y absolvió a otros seis. Nueve de los condenados recurrieron el fallo al Supremo, que ahora desestima íntegramente siete de los recursos, incluidos los de Rus y Benavent y que centraron parte de sus alegaciones en las grabaciones que dieron lugar al procedimiento.

Únicamente el Supremo estima totalmente el recurso de una trabajadora en el Gabinete de Prensa de la Conselleria y en Ciegsa, cuya contratación no se considera irregular, y a quien se absuelve, lo que supone una reducción de la responsabilidad civil en favor de la empresa pública. De este modo, con esa absolución, estima en parte el recurso de Caturla, al que reduce la condena en cuanto al pago de responsabilidades civiles en favor de Ciegsa en la cantidad de 65,438,13 euros.

Voto particular

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados que la firman, que considera que respecto de Benavent y de la exdirectora de Recursos Humanos de Imelsa María Gracia Escrihuela debió dictarse sentencia absolutoria.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia condenó en noviembre de 2023 a Rus, Benavent, Caturla y 16 personas más en relación con las piezas B y F del caso Imelsa, relativas a contrataciones irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa entre 2004 y 2015. A los tres primeros se les atribuyeron los delitos de malversación, prevaricación y falsedad pero les absolvió de pertenencia a organización criminal.

Al resto de los condenados les fijaron penas que oscilaban desde los cuatro meses de suspensión para empleo o cargo público hasta los cuatro años y cuatro meses de cárcel y 17 años y seis meses de inhabilitación, con la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Entre los seis absueltos, se encuentra el exsubdelegado del Gobierno en Valencia, exconcejal en el Ayuntamiento de València y exdiputado Rafael Rubio (PSPV), actualmente procesado en el caso Azud.

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La Audiencia consideró probado que Rus ejerció su influencia «en al menos» dos contrataciones de Imelsa. Así, consideró probado que Benavent, «para realizar favores políticos o por amistad», firmó diversos contratos de trabajos «con la anuencia de los trabajadores contratados y la intención de ambas partes de procurar un lucro económico a los supuestos empleados a costa de la sociedad, a sabiendas de que no prestarían ningún servicio a Imelsa». Y ocurrió lo mismo con los contratos de Ciegsa.

Durante la vista, las defensas pidieron la nulidad de las actuaciones ya que cuestionaron las grabaciones entregadas por la exconsellera y exdiputada Rosa Pérez Garijo y el exsuegro de Benavent que dieron origen al proceso, pero la Audiencia las avaló al considerar que la fuente original de todas las copias fue el disco duro de Marcos Benavent y todos los testigos negaron haber efectuado alteración alguna en los archivos de audio.

Vulneración de derechos

En su recurso, Rus alegó vulneración de derechos, algunos también relacionadas también con las grabaciones, al igual que Benavent. Sin embargo, el Tribunal avala a la Audiencia en el sentido de que considera que «no existe razón alguna» que lleve a considerar que la aportación a la causa de esas grabaciones «haya lesionado el derecho a la presunción de inocencia».

Así, afirma que no se invoca por la defensa la existencia de manipulaciones «y, desde luego, no se ha ofrecido ninguna prueba o justificación al respecto, en tanto que lo único que se alega es que las grabaciones hayan podido ser aportadas de forma sesgada o seleccionada».

En esta línea, agrega que se presentó un informe pericial, ratificado en juicio, en el que se acreditaba que los archivos de audio que fueron transcritos y escuchados en el juicio son «idénticos a los entregados por Mariano López en Fiscalía, que fueron precintados y luego presentados en el Juzgado de Instrucción». Por lo tanto, sostiene que «no hay razón alguna para la exclusión probatoria de esa información» y su valoración en sentencia «no supone lesión del derecho a la presunción de inocencia».

También sobre las grabaciones, ha rechazado el recurso de Benavent porque señala el TS, como marco previo para la resolución de estas cuestiones, que no hay lesión del derecho al secreto de las comunicaciones cuando se graba por uno de los interlocutores una conversación privada, salvo que esa grabación tuviera por objeto una declaración «previamente inducida y no espontánea». En este caso, indica que no se dan las circunstancias «que podrían justificar una lesión del derecho al secreto de las comunicaciones».

Absuelta

Sobre la contratación de la periodista del Gabinete de Prensa ahora absuelta, el Supremo considera que fue contratada porque era «una persona ya conocida y competente, sin que hubiera irregularidad alguna en su contratación»; que desarrolló su trabajo para la Conselleria, pero también para la empresa Ciegsa, dado que, por decisión política o administrativa estas actividades estaban centralizadas en la Conselleria, de ahí que «físicamente su puesto de trabajo no estuviera en la sede de Ciegsa».

Por ello, sostiene que los hechos sobre los que descansa el juicio de culpabilidad no han sido acreditados: no consta que se incumpliera un proceso selectivo normativamente establecido; ni que no desempeñara las actividades para las que fue contratada y no se ha producido menoscabo alguno para el patrimonio de la empresa.

En relación con el resto de contratos, el TS subraya que Benavent reconoció en el juicio que firmó todos los contratos de Imelsa y, aunque negó que Alfonso Rus o el jefe de gabinete Emilio Llopis le hubieran indicado u ordenado las contrataciones por mero interés personal o del Partido Popular, en su declaración sumarial «dijo lo contrario y precisó las circunstancias que dieron lugar a cada contrato».

Declaración «más detallada»

En esta línea, señala que en la sentencia se dio más valor probatorio a la declaración sumarial del recurrente frente a la declaración prestada en el acto del juicio, porque, a juicio del tribunal, «fue más detallada y más espontánea». No obstante, junto a esta declaración, señala el TS que se encuentran «otros elementos probatorios que han sido tomados en consideración para concluir en el procedimiento de condena».

En el caso de Rus, en concreto cita la contratación de uno de los condenados que estaba en el club de fútbol Olímpic de Xàtiva, contratado en Imelsa «por un favor personal sin que prestara servicios en la empresa» y sobre el que Benevent manifestó en su declaración sumarial que decidió la contratación porque se lo pidió el presidente de la Diputación y le dijo que lo contratara «como asesor, que no iba a trabajar».

«A partir de estas pruebas la inferencia de que el recurrente intervino en la contratación como inductor y corresponsable de la decisión tiene soporte en prueba suficiente, valorada con arreglo a criterios de sentido común, prueba que, además, debe ponderarse en relación con la existente en otras contrataciones», concluye en relación a esa persona.