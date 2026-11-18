David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en una imagen de archivo. Jero Morales | EFE

El Tribunal de Cuentas ha abierto la vía para investigar las posibles responsabilidades contables derivadas de la creación de dos puestos de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz, uno de ellos ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno. El órgano fiscalizador ha dictado este miércoles un auto en el que acuerda impulsar el nombramiento de un delegado instructor para esclarecer los hechos y determinar si se produjo un perjuicio económico a las arcas públicas.

La resolución se produce después de que la organización Iustitia Europa ejercitara la acción pública en julio del 2026 para reclamar la exigencia de las posibles responsabilidades contables derivadas de los hechos recogidos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz del pasado 14 de julio. La formación, que está dirigida por su presidente, Luis María Pardo, fue reconocida formalmente como actor público en este procedimiento mediante una diligencia de ordenación fechada el 2 de septiembre.

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El auto rechaza así la petición de archivo planteada por la Diputación de Badajoz y permite que las actuaciones continúen en la jurisdicción contable. La decisión coincide, además, con el criterio defendido por el ministerio fiscal, que también consideró necesario avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

En concreto, el Tribunal de Cuentas señala en el fundamento jurídico tercero de su resolución que las denuncias hacen referencia a «presuntos pagos carentes de justificación cuya sola posibilidad hace necesaria la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos». De esta manera, el órgano fiscalizador considera que existen elementos suficientes para continuar con las actuaciones y determinar si los fondos públicos destinados a los puestos de trabajo investigados estuvieron debidamente justificados.

La parte dispositiva del auto acuerda elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor. Este será el encargado de practicar las diligencias contempladas en el artículo 47.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que regula las actuaciones necesarias para investigar posibles responsabilidades contables.

La apertura de esta fase permitirá examinar la documentación y las circunstancias relacionadas con la creación de los dos puestos de trabajo, cuantificar el eventual perjuicio económico e identificar a quienes pudieran resultar responsables. Asimismo, el delegado instructor podrá practicar, si procede, la liquidación provisional del alcance, es decir, determinar inicialmente la cantidad de dinero público que podría haberse empleado de manera injustificada.

En caso de apreciarse indicios de responsabilidad contable, el procedimiento contempla también la posibilidad de requerir a los presuntos responsables el depósito o afianzamiento de las cantidades correspondientes. El Tribunal podrá acordar igualmente medidas de embargo con el objetivo de garantizar que los fondos públicos sean reintegrados si finalmente se acredita la existencia de un menoscabo económico.

Desde Iustitia Europa han celebrado la decisión como un nuevo avance en su iniciativa para exigir responsabilidades por los hechos relacionados con los puestos de trabajo de la Diputación de Badajoz. Su presidente, Luis María Pardo, ha defendido que «cada euro de dinero público debe estar justificado» y ha advertido de que quienes hayan causado un perjuicio económico a las arcas públicas deberán responder con su patrimonio.

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«Vamos a exigir todas las responsabilidades contables que correspondan y haremos que el dinero público indebidamente percibido vuelva a las arcas públicas. Ese dinero pertenece a los españoles», ha señalado Pardo tras conocerse la resolución.

El presidente de la organización ha insistido, además, en que la acción pública constituye una herramienta para que la sociedad civil pueda fiscalizar la actuación de las instituciones y reclamar responsabilidades económicas a quienes hayan ocasionado un daño a los fondos del Estado. «Vamos a llegar hasta el final», ha asegurado, antes de anunciar que Iustitia Europa impulsará todas las actuaciones procesales necesarias para tratar de recuperar el dinero que considere indebidamente percibido.

La decisión del Tribunal de Cuentas abre, por tanto, una nueva vía judicial paralela a las actuaciones desarrolladas en relación con los puestos de trabajo de la Diputación de Badajoz. No obstante, el nombramiento del delegado instructor y el desarrollo de las diligencias no suponen por sí mismos que se haya acreditado la existencia de un perjuicio económico ni que David Sánchez u otras personas hayan incurrido en responsabilidad contable. Será precisamente la investigación que ahora se impulsa la que deberá determinar si existieron pagos injustificados, cuál habría sido su cuantía y quiénes serían los responsables de un eventual menoscabo de fondos públicos.