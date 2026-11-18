MARCOS MÍGUEZ

El restaurante Árbore da Veira es el único de A Coruña con Estrella Michelín, un reconocimiento que mantiene desde hace 13 años. Su hermana pequeña, la Taberna 5 Mares figura como «bib gourmand». Ambos proyectos gastronómicos los dirige el chef Luis Veira, que si fuera presidente propondría:

1. Niños y mayores. Antes de aprobar normas, deberíamos preguntarnos si son buenas para ellos. Apuesto por comedores escolares y residencias con cocina propia y producto fresco. Necesitamos conciliación para que las familias coman juntas. Una sociedad que los cuida cuida de todos.

2. Relevo generacional. Sin pescadores, mariscadoras, ganaderos y agricultores no hay cocina gallega. Hay que apoyar a quien se incorpora en el mar y el campo, y garantizar precios justos por su trabajo.

3. Formar y emprender. La hostelería sufre una falta de personal que no se arregla solo con buena voluntad. Necesitamos más y mejor formación profesional, prácticas reales y condiciones atractivas para quedarse en el oficio.