El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy participa en un acto de campaña del PP en Zamora. Mariam A. Montesinos | EFE

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (Partido Popular) ha afirmado este miércoles, durante un acto del PP en Zamora, que la huelga general del pasado 11 de noviembre ha sido el acto electoral «más caro de toda la campaña», al servicio del PSOE. Rajoy ha reconocido la capacidad de innovar del PSOE al organizar «un acto electoral distinto» ya que, en vez de alquilar locales o propaganda como otros partidos, llevó a cabo uno en el que «no ponen un euro», y que «al final lo paga el contribuyente, los pequeños y medianos empresarios, perjudicados claramente por una huelga política», ha declarado.

El exdirigente ha criticado igualmente «la política del espectáculo» y lamentado que en la última legislatura no se haya aprobado ni un solo presupuesto y los gobernantes hayan estado en el mundo «del tuit, del insulto, de la propaganda y de la manifestación», con «mucha televisión, mucho relato», pero sin resolver los problemas que afectan a la gente.

Entre esos problemas ha citado el ferroviario y el de la vivienda, y sobre este último ha citado que se pretenda «resolver en siete días lo que no han resuelto en ocho años». Rajoy ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo es «un líder de primera división», el mejor de todos los candidatos y el que va a gobernar. Ha recordado que el PP tiene cincuenta años de historia, un líder y un entorno muy importante, por lo que es un partido «con solvencia y que, por lo tanto, genera confianza» en vez de ser «un partido bisagrista».

«Nosotros no queremos división ni queremos bronca: a un extremista no se le puede contestar con otro extremista», ha subrayado para defender que el PP es un partido «moderado» frente a otros que «duran media hora», y ha citado a UPD, Ciudadanos, Podemos y «otros a los que le va a acabar pasando lo mismo», ha agregado.