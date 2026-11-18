Un agente de la UCO sale de la sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid) con documentación intervenida, en una imagen del pasado 27 de mayo. Borja Sanchez-Trillo | EFE

El PSOE finalmente ha dado su brazo a torcer y ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso cloacas de Ferraz, tres cajas de documentos y un pendrive con la relación de los pagos realizados a abogados y despachos jurídicos entre el 2021 y el 2025. La documentación llega después de que el instructor rechazara los intentos del partido de aplazar su entrega amparándose en el secreto profesional. El magistrado ha acordado incorporarla a una pieza separada secreta a la que, por ahora, solo podrá acceder la Fiscalía.

La diligencia permitirá examinar cómo se contrataron y abonaron servicios jurídicos durante cinco años, incluida la etapa en la que Santos Cerdán estuvo al frente de la Secretaría de Organización. Pedraz quiere conocer quién autorizó los desembolsos, qué controles existían sobre ellos y si las facturas corresponden a trabajos efectivamente prestados. Son cuestiones que el juez considera necesarias antes de decidir si existen indicios suficientes para investigar penalmente al PSOE como persona jurídica por haber supuestamente financiado la trama de las cloacas que supuestamente lideraba la exmilitante Leire Díez.

El coordinador de la Asesoría Jurídica socialista, Alberto Cachinero, explica en el escrito de entrega que la formación ha confeccionado un archivo Excel con los profesionales y despachos contratados por sus diferentes órganos. La relación identifica la federación o territorio que realizó cada encargo, el destinatario del pago, la documentación aportada, el importe y una descripción genérica del servicio.

Junto al listado, Ferraz ha presentado las facturas emitidas por esos profesionales, con sus fechas, conceptos, cantidades y datos fiscales. Según el partido, el conjunto permite «verificar la realidad, el volumen y el destino del gasto en servicios jurídicos del PSOE». Los socialistas defienden que los desembolsos han sido sometidos a auditoría y que la documentación contable consta depositada en el Tribunal de Cuentas.

El PSOE también ha reclamado especial protección para esta información. Alega que la documentación aportada «no es inocua» y que contiene «datos identificativos y económicos que integran el contenido esencial de la intimidad personal». Pedraz ha aceptado mantener la reserva y limitar inicialmente su consulta al Ministerio Público.

El envío llega tras el enfrentamiento abierto a raíz del requerimiento judicial del 6 de octubre. La dirección socialista adujo dificultades para reunir los documentos de sus distintas federaciones y planteó una consulta al Consejo General de la Abogacía Española antes de facilitar contratos y facturas que, a su juicio, podían comprometer el secreto profesional.

El 23 de octubre, Pedraz rechazó de plano esa posición. Recordó que la consulta promovida por el partido carecía de efecto suspensivo y reprochó a su representación una «invocación genérica e indiscriminada» de la confidencialidad, sin señalar qué documentos concretos podían quedar protegidos. El juez sostuvo que la existencia de asesores jurídicos externos no bastaba para excluir toda la documentación del control judicial. Tampoco aceptó que la dispersión territorial de los archivos o las dificultades organizativas de Ferraz justificaran el retraso. Concedió quince días adicionales para cumplir el requerimiento y ordenó que, si algún documento debía quedar excluido por secreto profesional, se identificara individualmente y se explicaran las razones jurídicas. La formación ha optado finalmente por entregar una amplia documentación sobre sus contrataciones.

El interés de Pedraz por los honorarios de abogados se enmarca en la investigación sobre las presuntas maniobras para interferir en procedimientos que afectaban al PSOE, al Gobierno o al entorno del presidente Pedro Sánchez. La Guardia Civil sitúa entre los protagonistas de esa trama a Leire Díez y a otros investigados que, según los informes policiales, buscaban obtener información comprometedora contra jueces y agentes de la UCO.

Anticorrupción ha reclamado esclarecer también el circuito de determinados pagos jurídicos y su posible vinculación con esas actividades. Entre los profesionales cuyos servicios han sido objeto de comprobaciones figuran los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. Las pesquisas tratan de distinguir los encargos profesionales reales de cualquier eventual utilización de facturas para justificar desembolsos de otra naturaleza, extremo que todavía debe acreditarse.