El fundador de Forestalia, Fernando Samper, en el Senado. Mariscal | EFE

La investigación sobre las presuntas irregularidades en las autorizaciones ambientales concedidas a Forestalia desemboca en la Audiencia Nacional. El juez de Teruel Juan José Cortés ha decidido remitir la causa al magistrado Santiago Pedraz al considerar que las operaciones de la compañía aragonesa bajo sospecha están íntimamente relacionadas con el caso Leire y con la red Hirurok, la trama corrupta que hunde sus raíces en la SEPI y que lideraban supuestamente, entre otros, Leire Díez, 'la fontanera', y el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

El instructor aragonés sostiene que las pesquisas abiertas en Teruel constituyen una rama de las diligencias que ya dirige Pedraz sobre presuntos amaños administrativos, tráfico de influencias y cobro de comisiones. La decisión, adoptada mediante un auto fechado este martes, 17 de noviembre, deberá ser aceptada por el magistrado de la Audiencia Nacional y todavía puede recurrirse.

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La conexión apunta directamente a Santos Cerdán y Leire Díez pero también al empresario Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar; y a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Todos ellos integraban Hirurok, el grupo que, según Anticorrupción, habría utilizado sus contactos institucionales para favorecer operaciones empresariales a cambio de contraprestaciones económicas.

El juez de Teruel sitúa precisamente en Forestalia el nexo entre las dos investigaciones. «Lo que sí podemos afirmar en este momento es que el punto de conexión de toda la investigación es la presencia de Forestalia», señala en su resolución.

Para Cortés, las actuaciones atribuidas a la compañía, tanto ante el Ministerio para la Transición Ecológica como ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), constituyen el «hilo conductor» que enlaza las diligencias de Teruel con las que tramita Pedraz.

Entre los indicios examinados figuran las supuestas gestiones realizadas por Cerdán y sus colaboradores para favorecer proyectos de energías renovables, así como la intervención de Alonso en operaciones societarias que habrían proporcionado importantes ganancias tras obtener las correspondientes autorizaciones administrativas.

La conexión entre el antiguo número tres del PSOE y Forestalia ya aparecía en la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dio origen a la causa de la Audiencia Nacional.

La querella presentada por Anticorrupción en diciembre del 2025 recoge al menos dos reuniones de Alonso y Fernández con Fernando Samper, fundador de Forestalia, celebradas en Zaragoza el 24 de mayo y el 12 de julio del 2021. A esta segunda cita también acudió Cerdán, cuya participación, según la investigación, fue determinante para organizar el encuentro.

Después de la primera reunión, Alonso comunicó a Fernández que había quedado con Cerdán para fijar una comida y abordar el «tema Samper». En la convocatoria del segundo encuentro, el empresario identificó al antiguo presidente de la sociedad estatal como «Vicente (SEPI)».

Los investigadores también localizaron comunicaciones de Fernández sobre dos expedientes de financiación solicitados por Forestalia y Arapellet a Sepides, la sociedad pública dependiente de la SEPI. En noviembre del 2021, el expresidente de la empresa estatal escribió al grupo Hirurok: «Ahí están las dos de Samper, Forestalia y Arapellet respecto de las que ya nos han pedido que ayudemos y empujamos».

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El supuesto negocio contemplaba una comisión de 200.000 euros si prosperaban las gestiones. En febrero del 2022, Fernández explicó a sus compañeros que «vamos a éxito con ellos» y concretó: «200.000€ si hay éxito». La Fiscalía precisó en su querella que no había localizado el abono de esa cantidad.

La vertiente económica incluye operaciones mucho más cuantiosas. Anticorrupción documentó que una estructura empresarial controlada indirectamente por Alonso adquirió en mayo del 2022 dos sociedades vinculadas a Forestalia, Energías Renovables de Quirón y Energías Renovables de Satet, por un importe conjunto de 141.404 euros.

Autorizaciones administrativas

Ambas compañías promovían las plantas fotovoltaicas Masía I y Masía II, situadas en la provincia de Teruel. Después de obtener distintas autorizaciones administrativas, las participaciones fueron revendidas en diciembre del 2024 por 6.859.750 euros a otra empresa vinculada al entorno de Forestalia.

La diferencia entre ambos precios supera los 6,7 millones de euros, aunque esa cantidad no equivale necesariamente al beneficio neto de la operación. La Fiscalía también examinó movimientos de fondos entre las sociedades intervinientes y once transferencias por 150.500 euros destinadas a Mediaciones Martínez, una de las empresas utilizadas por Hirurok.

La investigación abierta en Teruel se concentra, por su parte, en las posibles irregularidades en la tramitación de declaraciones de impacto ambiental y otras autorizaciones para proyectos eólicos y fotovoltaicos. Las sospechas afectan a decisiones adoptadas en el Ministerio de Transición Ecológica y en organismos del Gobierno aragonés.

El magistrado Cortés considera que el delito de mayor gravedad entre los investigados sería el cohecho y que este «culmina en el Miteco en Madrid (aunque tenga antecedentes en la sede del Inaga en Zaragoza)».

De ahí que descarte la competencia territorial de Teruel. A su juicio, las eventuales decisiones administrativas constitutivas de prevaricación se habrían adoptado en Madrid y Zaragoza, donde se encuentran los centros de decisión de las instituciones investigadas.

El juez también destaca que existen personas investigadas en ambos procedimientos y documentación coincidente. La Audiencia Provincial de Teruel ya ha resuelto los últimos recursos planteados en la instrucción, por lo que Cortés entiende que, una vez «depurado el perímetro de la instrucción», procede remitir las actuaciones.

Clúster del Maestrazgo

La investigación aragonesa se abrió en el 2024 a raíz de las sospechas sobre la tramitación de diferentes proyectos de energías renovables. Entre las instalaciones cuestionadas figura el clúster del Maestrazgo, uno de los mayores complejos eólicos impulsados por Forestalia, además de distintos parques proyectados en municipios turolenses.

Las diligencias desembocaron el pasado febrero en registros practicados por la Guardia Civil en Madrid y Zaragoza y en la detención de seis personas, entre ellas el fundador de Forestalia, Fernando Samper, y Eugenio Domínguez, antiguo responsable de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera.

La decisión de enviar la causa a Madrid encuentra oposición entre algunas acusaciones populares. La Asociación de Defensa Integral de Víctimas del Delito Especializada (Adive), representada por el abogado Jorge Piedrafita, estudia presentar un recurso al considerar que la concentración de las diligencias en la Audiencia Nacional podría perjudicar el esclarecimiento de los hechos investigados en Aragón.