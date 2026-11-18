La vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparece ante la comisión de investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el Senado. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

El juez que investiga el caso Air Europa ha dado luz verde a que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, declare como testigo por videoconferencia en la causa por presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez José María Escribano accede a lo solicitado por la vicepresidenta, que ha aducido que la ley prevé que la declaración como testigo se puede realizar por videollamada a personas con su cargo.

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El magistrado instruye la causa en un juzgado de Madrid por presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en noviembre de 2020, en la que está imputado el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora.

Además de Aagesen, el juez ha citado como testigos el próximo lunes a la exsecretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa Ana de la Cueva, actual presidenta de Patrimonio Nacional; la exsubsecretaria de Hacienda Pilar Paneque; al exdirector de Asuntos Jurídicos de la SEPI Francisco Javier Loriente, y al ex secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa Raúl Blanco.

También están llamados a declarar como testigos, el próximo martes, el exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón o Pedro Saura, presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes cuando José Luis Ábalos era ministro del ramo.

Igualmente están citados a testificar ese día el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel Ángel González; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio; el director de la Oficina Económica y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, y el exdirectivo de SEPI José Ángel Partearroyo.

La imputación de Lora partió de una querella de PP y Vox que fue admitida a trámite por el titular de la Plaza Número 49 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.

El juez Escribano apreció que los hechos denunciados por los partidos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa».

El pasado julio, en su declaración como imputado, Bartolomé Lora admitió la existencia de reuniones relacionadas con el rescate que el ente público concedió a Air Europa antes de que se abriese el plazo de petición de las ayudas, pero negó irregularidades.