Agentes de la UCO a su salida de registrar la casa de Ábalos en Valencia. En el centro, la pareja del exministro Rober Solsona | EUROPAPRESS

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado el intento del exministro José Luis Ábalos de anular el nuevo registro de su casa de Valencia, practicado el pasado 5 de noviembre. El magistrado inadmite el incidente de nulidad y concluye que la actuación policial no vulneró sus derechos ni le causó indefensión.

El registro se enmarcó en la operación desplegada contra Cristian Abel Corvillo Aguilar, exchófer de Pedro Sánchez, al que la Unidad Central Operativa (UCO) vincula con una presunta vía de canalización de fondos hacia el entorno de Ábalos y con gestiones relacionadas con adjudicaciones públicas. La operación incluyó seis registros.

La investigación atribuye indiciariamente a Corvillo un papel de intermediario entre Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Anticorrupción aprecia indicios de posibles delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, aún bajo investigación.

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Una de las pistas lleva hasta Andrea de la Torre, pareja del exministro. La Fiscalía recoge que en febrero del 2024 recibió 65.000 euros de una sociedad portuguesa, Esperança Colossal, formalmente administrada por Jorge Pérez Marqués, sobre la que los investigadores aprecian una posible influencia de Corvillo.

Dos meses después, Andrea adquirió en Madrid un local y una plaza de aparcamiento por 125.000 euros. La compraventa se formalizó sin hipoteca, mediante cheques y una transferencia. Se investiga si esos fondos guardan relación con las supuestas contraprestaciones económicas.

La casa de Valencia registrada es propiedad de Ábalos, aunque Andrea reside allí habitualmente. La mujer estuvo presente durante la diligencia y fue detenida en el transcurso de la operación, según recoge la providencia a partir de las alegaciones de la defensa.

Pieza secreta

El exministro sostuvo que los agentes entraron mientras él permanecía en prisión, sin trasladarlo al domicilio, avisarle previamente ni ofrecerle la posibilidad de designar a alguien que lo representara. También cuestionó que la orden se dictara en una pieza secreta, sin determinadas notificaciones.

Moreno descarta que esas circunstancias justifiquen la nulidad. Recuerda que la apertura de la pieza separada, el 3 de noviembre, se notificó a las partes de la investigación sobre obra pública y que, tras las diligencias urgentes, se levantó el secreto y se incorporó su contenido a las actuaciones accesibles electrónicamente.

La defensa también denunció que Andrea de la Torre permaneció sin asistencia de abogado durante el registro. Según el relato recogido por el juez, la mujer contactó con Marino Turiel, letrado de Ábalos, pero este declinó asumir su defensa por encontrarse en Madrid mientras la diligencia se desarrollaba en Valencia.

El magistrado precisa que, de acuerdo con el atestado policial, Turiel recomendó solicitar un abogado del turno de oficio y los agentes accedieron a esa petición. Para el instructor, las circunstancias expuestas no acreditan una vulneración material del derecho de defensa de Ábalos.

Otro motivo de protesta fue la entrada de los guardias civiles en un local situado en la planta baja del inmueble. La defensa alegó que no constaba autorización para registrar dependencias distintas de la vivienda.

El juez replica que su auto del 4 de noviembre incluía «anexos, trasteros, garajes, plazas privadas de aparcamiento, locales, azoteas, cuartos de agua y/o luz o similares, jardines». Por eso rechaza el argumento.

La providencia recoge asimismo que durante la intervención se incautaron dispositivos electrónicos sin identificar, según la defensa, a sus titulares o usuarios. La pareja de Ábalos se negó a facilitar las contraseñas de sus cuentas de correo electrónico. La resolución judicial no aprecia tampoco por este extremo una causa de nulidad.

Moreno considera que la anulación de actuaciones exige una indefensión real y efectiva, no una mera irregularidad formal, e inadmite la petición del exministro. Contra esta providencia, indica expresamente, no cabe recurso alguno.