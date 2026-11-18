De izquierda a derecha, el vicepresidente primero y titular de Transportes y Economía, Carlos Cuerpo; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, este miércoles en el pleno de la Diputación Permanente. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Con el reloj de la legislatura descontando sus últimas horas antes de la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre, la Diputación Permanente volvió a convertirse este miércoles en en epicentro del tablero