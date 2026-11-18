El Gobierno salva sus siete últimos decretos en una Diputación Permanente convertida en cuadrilátero electoral
MADRID / COLPISA
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El Ejecutivo logra sacar adelante el paquete completo de medidas sociales y económicas en una jornada maratoniana con la intervención de cuatro ministros y las críticas de la derecha por convertir el BOE en un escaparate de propaganda electoral18 nov 2026 . Actualizado a las 18:17 h.
Con el reloj de la legislatura descontando sus últimas horas antes de la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre, la Diputación Permanente volvió a convertirse este miércoles en en epicentro del tablero