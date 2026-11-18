Álvaro García Ortiz, durante su declaración como acusado en el juicio en el Tribunal Supremo. SERGIO PÉREZ / EFE

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha recurrido la cuantía de las costas procesales a las que fue condenado por revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador, a lo que la Fiscalía se ha mostrado favorable al considerar que no hubo «especial complejidad de la causa».

Así lo ha indicado, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, a la Sala de lo Penal, que condenó a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados a 7.200 euros de multa, dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, el pago de las costas procesales y 10.000 euros en concepto de indemnización por daños morales.

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El tribunal fijó la minuta del letrado Gabriel Rodríguez-Ramos, que representó a González Amador, en 38.508 euros y aprobó definitivamente la tasación de costas en 39.009 euros, incluidos los derechos de la procuradora.

Fiscalía pide una tasación «razonable y proporcionada»

Ahora, el Ministerio Fiscal considera que esta resolución «debe ser revocada por cuanto la motivación que ofrece para mantener una tasación de costas próxima a los cuarenta mil euros no satisface las exigencias» contenidas en la ley, «conforme a la cual la tasación de costas no constituye un acto mecánico o automático, sino una resolución que exige una valoración específica de la procedencia, necesidad, adecuación y proporcionalidad de los conceptos cuya repercusión se pretende».

En este sentido, argumenta que la motivación exigible «no puede satisfacerse mediante referencias generales al volumen de actuaciones, a la relevancia institucional del procedimiento o a la existencia de incidencias procesales, sino que debe exteriorizar los concretos criterios que permitan comprender por qué una determinada cuantía se considera razonable y proporcionada».

Sin embargo, Sánchez Conde lamenta que el decreto impugnado «sustituye ese análisis concreto por una serie de consideraciones generales relativas a la relevancia institucional de la causa, al volumen de actuaciones y a la existencia de diversas incidencias procesales, sin justificar por qué tales circunstancias permiten concluir la procedencia de una minuta de 38.508,26 euros ni responder de manera efectiva a las alegaciones formuladas tanto por la parte como por el propio Ministerio Fiscal».

Y es que, a su juicio, la condición de aforado del recurrente «justifica exclusivamente la competencia» del Supremo, «pero no altera por sí misma la naturaleza del objeto procesal ni transforma automáticamente el procedimiento en una causa de especial complejidad». «Ni el volumen documental, ni la duración del juicio, apenas dos semanas, permiten afirmar una especial complejidad de la causa», remacha la teniente fiscal.

Pedro Sánchez desliza que le indultará

Antes de que la petición del exfiscal general del Estado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado en la mañana del miércoles que su Ejecutivo indultará a García Ortiz, aunque no ha concretado si lo hará antes o después de las elecciones generales del 29N. «Está sobre la mesa, estamos en un procedimiento y veremos exactamente cuando lo hacemos», ha indicado al ser interrogado directamente sobre el posible indulto en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press.

No obstante ha apuntado que se trata de una decisión que tienen que tomar en el Consejo de Ministros, que ya lo haría en funciones si finalmente se produce después de las elecciones. Hasta el momento Sánchez se había limitado a decir que no descarta un indulto al exfiscal general.

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Por su parte, tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el titular de Derechos Sociales y portavoz de la campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, han respaldado las declaraciones del jefe del Ejecutivo.

«Soy muy partidaria que se le indulte al ex fiscal general del Estado», ha declarado Díaz después de la entrevista de Sánchez en declaraciones en el marco de las jornadas Metafuturo que organiza el grupo 'Atresmedia', en las que insistido en que le parece «muy bien».

Además, la vicepresidenta ha aprovechado para enviar «todo su cariño» al ex fiscal general del Estado, al que ha definido como uno de los profesionales «más brillantes» que tiene España en el ámbito jurídico..

Posteriormente, Bustinduy ha asegurado que la sentencia contra García Ortiz fue «un escándalo» y una «injusticia» que se «estudiará en las facultades de Derecho». Por tanto, ha comentado que si se produce el indulto al exfiscal a él le parecerá bien.

El PP denuncia la 'inmoralidad política y democrática'

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha denunciado la «inmoralidad política y democrática verdaderamente asombrosa» del posible indulto. En unas declaraciones en el mismo evento el popular ha señalado que es «muy probable» que el Gobierno conceda el indulto «porque no hay límite moral». «Y porque no hay límite que el señor Sánchez conozca», ha reprochado el dirigente del PP.

Según Sémper, el presidente estaría utilizando «una prerrogativa del Ejecutivo» para «beneficiar a quien ha ayudado al Gobierno», en referencia a quien fuera fiscal general. Así, ha pedido respetar «una serie de normas no escritas» para no utilizar los recursos del Estado en «beneficio propio».

Sémper ha precisado que la figura del indulto «no está pensada para favorecer a los amigos del presidente del gobierno de turno», al tiempo que ha garantizado que, si gobierna el PP tras las elecciones, «quien ha sido condenado» por cometer algún tipo de delito «no va a tener un trato de favor. «A partir del día 29N va a volver la normalidad institucional y democrática. Los partidos políticos y los partidos políticos no siempre debemos hacer todo lo que podemos», ha remachado.