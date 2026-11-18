El etarra Asier Eceiza, en una imagen captada durante un traslado policial

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interpuesto un recurso contra la decisión del Gobierno Vasco que otorgó el régimen de tercer grado al etarra Asier Eceiza, condenado por el asesinato en 2002 de Juan Priede, concejal del PSOE en Orio (Guipúzcoa).

Según ha informado en una nota de prensa, la Fiscalía ve «prematura» la decisión de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y pide que se revoque el tercer grado a través de un recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

El Ministerio Público subraya que Eceiza ha sido condenado por «diversos delitos de terrorismo de extrema gravedad» y que «la suma de las condenas asciende a 201 años de prisión, con un límite máximo de cumplimiento de veinte años».

La Fiscalía señala que «reconociendo la evolución penitenciaria del interno, su participación en programas de reinserción, la realización de actividades formativas y laborales y los indicios de desvinculación de la violencia terrorista, estos elementos no justifican todavía el acceso al régimen de semilibertad propio del tercer grado».

Asimismo, destaca que en 2023 Eceiza fue condenado a 19 años de cárcel por su participación en el atentado que acabó con la vida en 2002 del concejal socialista.

Además, la Fiscalía indica que interesa la suspensión cautelar de la resolución del Gobierno Vasco recurrida mientras se tramita el recurso.