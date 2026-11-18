Foto de archivo de miembros de la Policía Nacional participando en una operación para desalojar las naves del Tarajal, en Ceuta. Reduan | EFE

El exdiputado socialista en la Asamblea de Ceuta, Melchor León, ha justificado este miércoles su expulsión del partido no por haber roto la disciplina de voto, como argumenta el PSOE, sino por sus críticas a la gestión del Gobierno con la entrada masiva sufrida por la ciudad a finales de julio.

En un comunicado en redes sociales, Melchor León ha afirmado que considera que su expulsión del grupo socialista responde a sus críticas «a la nefasta gestión del Gobierno de España», a su defensa de los derechos y la seguridad de los ceutíes y a su «exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio en Ceuta». León denuncia la «deriva autoritaria» de un PSOE nacional que, a su juicio, «está sustituyendo el debate y la libertad de expresión por la imposición y la expulsión de las voces críticas».

Según informan fuentes del PSOE ceutí, el actual portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Sebastián Guerrero, y el diputado y vicepresidente de la Asamblea, Melchor León, han recibido la notificación de su expulsión después de que el pasado 10 de noviembre apoyaran al Gobierno ceutí presidido por Juan Jesús Vivas (PP) en la votación de los Presupuestos de la ciudad autónoma para el próximo ejercicio. Por su parte, el otro diputado expulsado, Sebastián Guerrero, ha enviado una alegación al partido para reconsidere su decisión y ha solicitado que se le dé audiencia para ofrecer sus explicaciones en relación a su voto favorable a las cuentas de Ceuta.

La responsable de la Comisión Gestora del PSOE de Ceuta, Sandra López, ha declarado a los periodistas que el procedimiento está abierto y desde el partido entienden que «a aquellas personas que no siguen las reglas de la dirección y los principios de las siglas que nos representan es entendible que se les tenga que abrir una propuesta de expulsión, que está en vías de resolución».

Sobre si se le iba a abrir otro expediente a la única diputada del PSOE que queda en la Asamblea, Hanan Hamed, que no votó a favor pero sí se abstuvo, ha asegurado que no está previsto puesto que han hablado con ella y le han recordado que «el voto definitivo a los presupuestos debe ser en contra y así lo hará». El PSOE de Ceuta está presidido por una gestora a raíz de la dimisión de todos sus cargos presentada a finales de septiembre por el que fuera delegado del Gobierno y secretario general del partido en la ciudad, Miguel Ángel Pérez.