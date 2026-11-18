Foto de archivo del exviceministro chavista Nervis Villalobos a su llegada a la Audiencia Nacional donde declara en el caso Leire. Borja Sanchez-Trillo | EFE

La Fiscalía ha certificado que el expediente mediante el cual el exviceministro venezolano de Energía con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, tramitó su nacionalidad española al amparo de la legislación de memoria histórica carecía por completo de documentación original. Así consta en un escrito remitido a Santiago Pedraz, en el marco de la causa sobre las presuntas cloacas de Ferraz vinculadas a la exmilitante socialista Leire Díez.

A raíz de las pesquisas practicadas en el Ministerio de Justicia y de las contradicciones halladas en los papeles aportados, el Ministerio Público reclama sumar formalmente el delito de falsedad en documento oficial a las imputaciones que ya pesaban sobre el exdirigente chavista. En su informe, fechado el 13 de noviembre del 2026 y firmado por las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, Anticorrupción detalla el resultado de las diligencias practicadas tanto en la Subdirección General de Nacionalidad y Registro Civil como en el Registro Civil Central.

Según exponen las representantes del Ministerio Público, las respuestas oficiales recibidas de ambos organismos evidencian «que en ningún momento la documentación original para la tramitación de dichos expedientes estuvo unida a los mismos». Además, tras examinar los papeles recabados, las fiscales subrayan que las irregularidades se hacen evidentes de su mera lectura, destacando de forma expresa que el pasaporte de la abuela de Villalobos «presenta contradicciones con el resto de la documentación aportada».

La Fiscalía sostiene que el pasaporte de la abuela «presenta contradicciones con el resto de la documentación»

Este hallazgo refuerza la línea de investigación abierta por el juez Pedraz para esclarecer si la red indagada alrededor de Leire Díez —señalada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la «fontanera» de Ferraz— maniobró para facilitar la nacionalidad española a Villalobos a cambio de información comprometida contra el fiscal Anticorrupción José Grinda. De acuerdo con el atestado de la Guardia Civil, Díez se interesó activamente por las gestiones administrativas del exviceministro venezolano utilizando su red de contactos.

Aunque las pesquisas policiales ya habían detectado conversaciones de octubre del 2024 sobre un expediente ordinario por residencia —en las que Villalobos celebraba un «cambio de estatus» y Díez le respondía «lo he mandado para que lo miren»—, la instrucción judicial se ha centrado en desentrañar la vía paralela promovida bajo la normativa de memoria histórica y democrática, conocida como ley de nietos.

El escrito de impulso procesal de la Fiscalía se produce después de que el pasado 12 de noviembre Pedraz dictara una providencia acordando suspender la declaración judicial de Villalobos, atendiendo a una petición de su propia defensa que alegaba que aún restaban diligencias por cumplimentar. Frente a esa maniobra dilatoria, Anticorrupción replica que todas las actuaciones solicitadas ya han sido ejecutadas e incorporadas a las diligencias previas.

En concreto, obran en el sumario el resultado de cuatro requerimientos judiciales autorizados previamente, sus anexos y las actas de las declaraciones testificales tomadas en sede judicial, en las que se exhibieron dichos documentos a los comparecientes. Entre las testificales clave mencionadas por las fiscales figuran las de los dos altos responsables de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia: José Antonio Ruiz de la Hermosa Gutiérrez, subdirector general desde abril dle 2025, y María del Mar López Álvarez, quien ocupó el cargo de subdirectora adjunta hasta esa fecha.

Informe adicional de la UCO

Según recoge el informe fiscal, ambos comparecientes aclararon en sede judicial las incidencias más relevantes detectadas por los investigadores en torno al expediente de nacionalidad de Villalobos. Por ello, Anticorrupción considera que no es necesario esperar a ningún informe adicional de la UCO para valorar el alcance penal de unos hechos que saltan a la vista al cotejar los documentos.

A la luz de estas pruebas, las fiscales reclaman al juzgado que vuelva a citar sin demora al exdirigente venezolano para que aporte la documentación original de su expediente —salvo que se oponga amparándose en su derecho de defensa— y preste declaración como investigado. El Ministerio Público precisa que, a los delitos que ya se le atribuían desde el atestado y el auto del pasado 26 de mayo —pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho—, debe sumarse ahora el de falsedad en documento oficial.

Además, tras recibir el escrito de Anticorrupción, Pedraz dictó ayer una providencia por la que acuerda unir el informe fiscal a los autos y tener por hechas todas sus manifestaciones. No obstante, respecto a la nueva citación reclamada por las fiscales, el instructor resuelve estar a la voluntad ya manifestada por Villalobos de acogerse a su derecho constitucional a no declarar. Con esta decisión, el magistrado evita forzar una nueva comparecencia inmediata ante su negativa previa a responder, aunque deja explícitamente abierta la puerta a que el exviceministro venezolano solicite declarar de manera voluntaria en cualquier momento posterior del procedimiento si así conviene a su estrategia de defensa. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días ante el mismo juzgado.