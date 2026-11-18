Ana Pontón (en el medio) dirige un café-encontro en Ferrol del BNG para protestar contra el gobierno del Partido Popular por la situación de las bajas laborales y el salario mínimo. BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió desde Ferrol e voto «á clase traballadora» el próximo 29N para, según el partido, «frear os recortes laborais que o PP xa aplica en Galiza e á que está utilizando como banco de probas dos que quere poñer en marcha se chega ao Goberno do Estado».

Así lo advirtió después del «café-encontro» del partido centrado en la precariedad laboral que mantuvo junto al cabeza de lista al Congreso pola Coruña, Néstor Rego, con trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores y en los que también participó el portavoz municipal, Mon Fernández.

Pontón recalcó que «non se pode normalizar a precariedade, nunha Galiza na que hai xente que traballa moi duro, pero que ten salarios que non lle permiten, xa non chegar a fin de mes, senón que o día 15 xa non queda nada da súa nómina» debido a la subida de los alquileres, de los precios de los alimentos y de las facturas.

«Isto é unha realidade que se vive en Galiza, onde temos salarios e pensións por debaixo da media e unha inflación que sube máis que no resto do Estado, o que significa que a clase traballadora e os e as pensionistas están perdendo máis poder adquisitivo», reflexionó.

En este contexto, la portavoz del BNG comentó que «a dereita ten unha axenda que quere recorta dereitos», poniendo en el foco, por ejemplo, las bajas laborales: «Alfonso Rueda está empeñado en poñer en marcha que a xente enferma teña que ir a traballar, pese a que Galiza ten o número de baixas por enfermidade das máis pequenas de todo o Estado».

«Aínda así, vemos como o Partido Popular está facendo de Galiza un banco de probas dos recortes que quere poñer en marcha para a clase traballadora, recortes que, neste caso, se centran en cuestionar que cando a xente está enferma poida quedar na casa e recuperarse», criticó.

Un retroceso «inadmisible» para el partido, que remarcó el compromiso del BNG para avanzar en «dereitos e liberdades nun tempo non que os traballadores e traballadoras cobran menos e onde as rendas do capital cada vez están medrando máis». Por eso, apuestan por reequilibrar esta realidad debido a que la clase trabajadora, las pensionistas y también muchos autónomos «están tendo moitísimas dificultades».

«O BNG está para defender os seus dereitos e, para iso, pedimos o voto o próximo 29 de novembro, cun programa ambicioso que ten moi claro que este é o momento de avanzar e non de retroceder», proclamó. La líder nacionalista presentó las propuestas del Bloque, empezando por «salvagardar o dereito a coller unha baixa laboral cando se enferma». Por eso, Pontón defendió «a necesidade de modificar a lexislación para limitar o poder das mutuas», cuestionando el papel que se les quiere dar para decidir si alguien está o no de baja.

«É como darlle esa capacidade aos empresarios», advirtió, para reclamar a continuación que lo que tiene que reforzarse es «a sanidade pública con máis medios e recursos para atender á xente cando enferma e non o poder das mutuas».

En segundo lugar, el BNG defiende situar el Salario Mínimo Interprofesional (SIM) en el 60% del salario medio, tal y como se recoge en la Carta Social Europea, lo que permitiría, según el partido, «incrementar a milleiros de traballadores e traballadoras galegas un soldos moi baixos e que non dan para nada», subrayó Pontón.

Jornada de 35 horas semanales

El Bloque también propone avanzar hacia la jornada de 35 horas semanales sin reducción salarial, derogar las contrarreformas laborales y favorecer la negociación colectiva. Pontón defendió así la necesidad de «impulsar medidas que favorezan condicións laborais dignas para que a xente teña unha vida decente, unha cuestión que Galiza tamén se xoga nunhas eleccións xerais ás que o BNG concorre dende o convencemento de que este é o momento de avanzar en dereitos, non de recortalos».

«Este é un pobo traballador e ten dereito a vivir con tranquilidade con salarios dignos e tendo dereitos recoñecidos e non a regresión que quere poñer en marcha un Partido Popular que xa sabemos que nunca, nunca, defende aos traballadores e traballadoras», concluyó. Por su parte, Néstor Rego animó en el encuentro a «manter vivo o pulo das mobilizacións da folga xeral do 11N e trasladar toda esa forza ao BNG para defender mellor os dereitos laborais e sociais das clases traballadoras».

El cabeza de lista en A Coruña hizo especial hincapié en las dificultades que están atravesando los trabajadores «nun contexto de carestía da vida con elevados prezos da vivenda, da cesta da compra, dos combustíbeis que lle impiden chegar a fin de mes pola perda importante de poder adquisitivo». Rego recalcó que «os salarios non chegan, as clases traballadoras sofren a diario a precariedade da carestía da vida».

El político puso de manifiesto el trabajo realizado por el BNG en el Congreso para avanzar en los derechos laborales, enfatizando sobre todo la demanda de «derrogación absoluta da reforma laboral que este Goberno progresista non fixo e que están aínda vixentes aspectos moi lesivos. Para o BNG é fundamental acabar integramente coas reformas laborais».

En esta línea, también se refirió a la iniciativa del partido llevada a cabo en el pleno para rebajar la semana laboral a 35 horas porque «queremos máis calidade de vida para as traballadoras e traballadores». En lo que respecta al Salario Mínimo Interprofesional (SIM), Rego incidió en que el BNG «defende subir o SMI até os 1.426 euros para dar cumprimento á Carta Social Europea, situándoo así no 60% do salario medio». Por eso, consideró «insuficiente o incremento do 5,3% aprobado no Consello de Ministros» ayer e reafirmó el compromiso del BNG para «reivindicar a elevación do SMI conforme ao estipulado na Carta Social Europea».