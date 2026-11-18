Xavier García Albiol, Alberto Núñez Feijoo y Alejandro Fernández, en el mitin del PP en Barcelona en el que el alcalde de Barcelona fue proclamado candidato al Congreso. Kike Rincón | EUROPAPRESS

El cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha lanzado este miércoles una campaña con vallas publicitarias y carteles, uno de cuyos mensajes, en castellano y árabe, lanza un aviso a los «delincuentes».

El primero de los carteles reza «Hola, delincuentes. Se acabó entrar y salir. Nueva ley contra la multirreincidencia. Vota PP», con el que los populares quieren «poner el foco en la delincuencia multirreincidente», han explicado en un comunicado.

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Los otros dos lemas son «Hola, okupa, ¡48 horas y fuera! Nueva ley contra la okupación ilegal» y «Vuela tranquilo. Tu casa te espera a la vuelta», con el que el PP alude al «miedo de muchos propietarios a encontrar su vivienda ocupada cuando regresan de vacaciones o después de una ausencia prolongada».

El director de campaña del PP en Cataluña, Juan Fernández, ha argumentado que, con estos mensajes, el partido busca situar «la defensa de la propiedad privada y la protección de los propietarios» entre las prioridades de la próxima legislatura.

Con «mensajes directos, provocadores y fácilmente reconocibles», según el comunicado, el PP quiere trasladar su compromiso de impulsar desde el Congreso cambios legislativos para «recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 48 horas» y acabar con la «sensación de impunidad» ante los delincuentes reincidentes.

Según los populares, la campaña «refuerza el perfil político» de Albiol, para quien la lucha contra la okupación ilegal y la inseguridad ciudadana son «sus principales señas de identidad».

Las vallas se pueden ver en la C-31 a su paso por Badalona, con el lema «Hola, okupa»; en la entrada al aeropuerto desde Sant Boi de Llobregat, con «Vuela tranquilo», y en la C-33 en Barcelona, a la altura de la Meridiana en dirección a Sabadell y Granollers, con «Hola, delincuentes».