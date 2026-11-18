Imagen del sumario del balasto y la rotura de rail del accidente de Adamuz Colpisa

¿Un nuevo error de bulto? La investigación de la tragedia de Adamuz parece condenada a enfrentarse a continuos obstáculos, algunos más forzados que otros. Primero fueron los carriles retirados por el ADIF del escenario del accidente sin permiso judicial. Después, las dificultades para encontrar especialistas y laboratorios capaces de analizar las pruebas. Más tarde la desaparición de piezas claves del interior de los trenes. Y ahora, los papeles equivocados: los peritos judiciales han denunciado a la justicia que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, dependiente del Ministerio de Transportes, les ha facilitado documentación de un lote de balasto que ni siquiera corresponde a la misma provincia en la que tuvo lugar el siniestro.

Y es que en lugar de los materiales destinados a la base que abastecía a las obras de Adamuz (la de Hornachuelos, en Córdoba), han recibido los expedientes de las piedras repartidas desde el almacén de Calatrava, en Ciudad Real, a más de un centenar de kilómetros del lugar donde murieron 46 personas el pasado enero, y que sirvieron para rehabilitar otros tramos de la línea Madrid-Andalucía.

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Se da la circunstancia que esa supuesta confusión ha tenido lugar caso al mismo tiempo que irrumpía en el juzgado una nueva y potencialmente explosiva denuncia. Apenas 19 días antes de que los peritos advirtieran del error documental, un antiguo trabajador de una cantera, que ha pedido la condición de testigo protegido, había alertado a la jueza de que en el tramo del accidente se había instalado piedra defectuosa que incumplía las propias exigencias técnicas del ADIF.

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Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, los tres expertos designados por la jueza Cristina Pastor Recover para investigar el siniestro del 18 de enero han recibido documentación del lote 2 de balasto, destinado a la base ferroviaria de Calatrava, en lugar de la correspondiente al lote 3, asignado a la base de Hornachuelos, que era el suministro que necesitaban investigar por su relación con las obras de Adamuz.

La magistrada del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ha tenido que tomar cartas en el asunto y ha exigido al ADIF que entregue a los especialistas la documentación sobre las piedras del lugar del accidente y se lleve los certificados que supuestamente ha entregado por error.

En concreto, los peritos Miguel Ángel Moraleda Sánchez, Ramón Ignacio Martínez Castilla y José Antonio Martínez Martínez han reclamado los pliegos técnicos, los controles de calidad y los ensayos de recepción de la piedra. Buscan conocer qué material llegó a las obras, qué características debía reunir y qué comprobaciones se hicieron antes de autorizar su utilización. Por el momento, revela el informe de los expertos, al ADIF a pesar de los nueve meses pasados desde la tragedia solo se ha entregado a los especialistas el «expediente matriz» del balastro, pero no la información «segregada» de las piedras exactas usadas para asentar las traviesas y raíles en Adamuz.

El lote de balasto exacto cuya documentación reclaman los peritos fue adjudicado por Adif Alta Velocidad por 383.519 euros, sin IVA, a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por dos reputadas compañías del sector. El contrato, licitado en septiembre de 2023 y cuya adjudicación se publicó en abril del 2024, contemplaba el suministro de 13.000 toneladas de piedra para las obras de renovación de desvíos de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, concretamente para ser distribuido desde la base logística de Hornachuelos.

El episodio del supuesto error adquiere especial relevancia por la denuncia conocida este martes de un antiguo trabajador de una cantera, que asegura que en Adamuz se utilizó balasto defectuoso. El técnico, con más de treinta años de experiencia, sostiene que puede identificar su procedencia exacta.

Las dos actuaciones coinciden en poner bajo examen la calidad y el origen de la piedra, aunque todavía no está acreditado que la cantera denunciada suministrase el lote reclamado por los peritos. Tampoco hay resultados analíticos que permitan concluir que el balasto instalado incumpliera las exigencias técnicas.

La investigación de estos materiales tiene una importancia que va bastante más allá de comprobar si se colocó piedra de una u otra cantera, según han revelado fuentes de la investigación a este periódico en las últimas horas. El balasto, la capa de roca machacada sobre la que descansan las traviesas, soporta las cargas de los trenes, mantiene la geometría de la vía y contribuye a repartir los esfuerzos que reciben los raíles.

Movimientos anormales

Si las piedras se fragmentan, pierden resistencia o generan demasiadas partículas finas, el lecho puede degradarse y dejar de proporcionar un apoyo uniforme. Las traviesas pueden entonces sufrir movimientos anormales y el carril quedar sometido a flexiones adicionales al paso de las circulaciones.

La consecuencia potencial es especialmente importante en las soldaduras, puntos sensibles a los esfuerzos repetidos. Un apoyo deficiente puede favorecer procesos de fatiga capaces de contribuir a la aparición o propagación de daños.

A la espera de conocer el posible papel del balastro en el accidente, lo único cierto es que la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT) considera establecido que el Iryo descarriló tras la fractura de un carril en las proximidades de los cambios de Adamuz. Sin embargo, sigue pendiente determinar qué originó aquella rotura y qué factores pudieron favorecerla.

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Los análisis del balasto podrían abrir una vía adicional de investigación. Hasta ahora, buena parte de las pesquisas se han centrado en las propiedades del metal, la ejecución de la soldadura y las circunstancias en las que se produjo su fractura.

El técnico que acudió al juzgado plantea examinar también lo que había debajo. Asegura que el material instalado presentaba «exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación», con la consiguiente «pérdida de asentamiento y la pérdida de firmeza en la banqueta de la vía».

Su denuncia tiene otro alcance. Afirma que puede identificar «la ubicación del resto de vías ferroviarias y suministros afectados», a partir de los albaranes y la trazabilidad de la cantera donde trabajó. Condiciona esa colaboración a que los análisis confirmen primero sus sospechas sobre el balasto de Adamuz.

El exempleado sostiene que fue despedido por negarse a participar en la fabricación y comercialización de materiales que incumplían las especificaciones. Su conflicto laboral está judicializado. Ha solicitado protección de su identidad y participar personalmente en las inspecciones, aunque la jueza ha aplazado decidir sobre su declaración hasta conocer los resultados periciales.

La sospecha sobre los materiales empleados en Adamuz tampoco nació con esa denuncia. Ya el 25 de abril, Pastor Recover había exigido al ADIF que aclarase si los raíles, traviesas y balasto colocados entre los kilómetros 316 y 320 de la línea eran nuevos o reciclados.