Joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero UDEF (EFE)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, exige ahora quiere someter a las alhajas a nuevos análisis con rayos X para intentar desmontar las conclusiones de la pericia judicial que las valora en 1.023.320 euros y que apunta a que fueron fabricadas en época más reciente de la visita de Estado a Madrid en la que se habría producido en regalo en el 2007. Para ello ha contratado a dos gemólogos y tasadores que revisarán tanto la composición de los metales como el valor de las piezas intervenidas.

La defensa ha presentado dos escritos ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, a los que ha tenido acceso este periódico, en los que solicita autorización para examinar físicamente las alhajas y practicar ensayos mediante fluorescencia de rayos X. También exige conocer los análisis originales del laboratorio que trabajó para la joyería Yanes.

El objetivo es combatir uno de los aspectos más comprometidos del informe judicial: la hipótesis de que las doce joyas principales se fabricaron después del 2007. Zapatero sostiene que recibió esos tres juegos de esmeraldas, zafiros y piedras rojas como regalo personal del rey Abdullah de Arabia Saudí durante su visita oficial a Madrid, los días 18 y 19 de junio de aquel año.

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El dictamen de Yanes, entregado el 28 de octubre, reconoce que «no se puede precisar el año de fabricación», pero relaciona el bajo contenido en níquel detectado en las piezas con las restricciones europeas de la normativa Reach, cuya entrada en vigor sitúa en junio del 2007. Los especialistas consideran que esa composición resulta compatible con una elaboración posterior. La conclusión es una hipótesis técnica, ya que el informe tampoco consigue determinar exactamente cuándo ni dónde se fabricaron las alhajas.

Para combatir esa interpretación, Zapatero ha contratado a David Mellado Ortiz, joyero, gemólogo, perito judicial y experto en diamantes y piedras de color, y a Rosa María Moreno García, gemóloga, tasadora de alhajas y profesora de los Estudios de Gemología de la Universidad de Valencia.

Pericial contradictoria

Ambos deberán elaborar una pericial contradictoria que examine los mismos extremos estudiados por Yanes. La defensa solicita que puedan realizar fotografías, mediciones y ensayos no destructivos, «incluido el análisis del metal por fluorescencia de rayos X», en presencia de los policías encargados de custodiar las joyas.

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El segundo frente se dirige contra la documentación utilizada para elaborar el informe judicial. Los abogados del expresidente han descubierto que Yanes incorpora, en la página 122 de su estudio, un fragmento de un ensayo sobre la composición de los metales efectuado por Saveco, un laboratorio especializado situado en Córdoba. Según denuncian en su escrito, la documentación reproducida contiene únicamente resultados parciales correspondientes a una pieza identificada como «Collar 42», mientras que el resto del informe del laboratorio no aparece incorporado.

También reclama las actas que permitan reconstruir el traslado de las piezas desde Yanes hasta el laboratorio cordobés y su posterior devolución. Quiere comprobar, además, si se extrajeron muestras de oro y, en ese caso, acceder a las actas correspondientes.

Los peritos contratados por Zapatero deberán evaluar si el ensayo empleado por Yanes resulta suficiente. La defensa anuncia que, dependiendo del contenido de esa documentación, podrían encargar un nuevo análisis a otro laboratorio público o privado.

La ofensiva técnica también alcanza al precio atribuido a las alhajas. Yanes fijó su valor de reposición en 1.023.320 euros, una cifra inferior en 300.595 euros a los 1.323.915 euros estimados inicialmente por Ansorena. El informe definitivo establece que los tres juegos principales alcanzan conjuntamente los 938.500 euros. El conjunto de esmeraldas y diamantes está valorado en 373.100 euros; el de zafiros y diamantes, en 362.400; y el de gemas rojas, en 203.000. El resto de joyas y relojes suma otros 84.820 euros.

Los especialistas contratados deberán revisar la metodología de Yanes y calcular cuatro referencias económicas adicionales: valor de fabricación, valor de mercado, precio comercial minorista y valor de mercado secundario. La Fiscalía pidió investigar al expresidente por malversación, pero el juez rechazó ampliar la imputación.

La defensa considera que estas valoraciones pueden resultar relevantes para determinar las posibles obligaciones tributarias relacionadas con las joyas. También pretende identificar eventuales errores materiales o de criterio técnico en el dictamen judicial.

La investigación de las joyas se abrió después de que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontraran las piezas en la caja fuerte del despacho del expresidente durante el registro realizado el 19 de mayo en la calle Ferraz de Madrid.

La pieza separada investiga posibles delitos tributarios y de contrabando. El pasado 6 de noviembre, Calama rechazó ampliar la imputación a un delito de malversación, como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta apropiación de regalos que, según su tesis, debieron incorporarse al patrimonio público.