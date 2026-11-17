Rueda de prensa posterior al Consejo de ministros en el que se ha aprobado la subida del SMI y del salario de los funcionarios Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Tal y como adelantó el Ejecutivo este lunes, el Consejo de ministros ha aprobado este martes, en plena campaña electoral, una nueva subida del salario mínimo, de un 5,3 % a partir de enero. Sobrepasará por primera vez la barrera de los 18.000 euros brutos anuales. Además, Hacienda modificará el reglamento sobre las retenciones mensuales del IRPF, para que los trabajadores cobren íntegramente su nómina sin tener que esperar a la declaración de la renta del año siguiente para recibir la deducción.

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