Carril roto en Adamuz, fotografiado después del accidente del 18 de enero. Redes

Un técnico con más de treinta años de experiencia ferroviaria ha denunciado ante la jueza de Adamuz que el balasto colocado en el tramo del accidente procedía de una cantera en la que trabajó y que, según afirma, incumplía las exigencias del ADIF. Solicita análisis urgentes y que se valore suspender temporalmente el tráfico mientras se inspecciona la vía.

La advertencia figura en un escrito fechado el 9 de octubre y dirigido a Cristina Pastor Recover, la magistrada que investiga el accidente del 18 de enero, con 46 fallecidos, desde el Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba). Las acusaciones del técnico están pendientes de comprobación.

El antiguo trabajador sostiene que la piedra se desgasta en exceso y tiende a fragmentarse. «Dicho material es defectuoso por un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación», señala el escrito. Esa degradación provocaría partículas pequeñas y restaría estabilidad al lecho de piedra.

El denunciante advierte expresamente de «la pérdida de asentamiento y la pérdida de firmeza en la banqueta de la vía». Asegura conocer de primera mano las características del material y su procedencia.

Denuncia deficiencias en la calidad del balasto

El testigo pide medidas de protección para preservar su identidad ante posibles represalias. Explica que fue despedido tras su «negativa explícita a participar en la fabricación, mezcla y comercialización de balasto que no cumplía con los pliegos técnicos ni con los estándares exigidos». Según su relato, el conflicto laboral está judicializado.

También asegura conocer los puntos kilométricos concretos donde se instaló el material cuestionado. Se ofrece a acompañar a los investigadores durante las inspecciones, señalar los lugares donde extraer muestras y presenciar su recepción y análisis por un laboratorio oficial.

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Reclama pruebas petrográficas, así como ensayos de abrasión, desgaste y granulometría, para determinar la composición y resistencia de la piedra. Sostiene que las características mineralógicas de la cantera permitirían identificar su producto. Si los análisis respaldaran sus sospechas, propone revisar albaranes, inspeccionar las instalaciones y rastrear otros suministros ferroviarios.

La jueza ordena analizar muestras

La advertencia llega cuando la investigación judicial ya examina el origen de los materiales. El 25 de abril, la magistrada requirió al ADIF que aclarase si los raíles, las traviesas y el balasto colocados entre los kilómetros 316 y 320 de la línea Madrid-Sevilla eran nuevos o reciclados, y que aportase su trazabilidad y certificación.

El 30 de octubre, Pastor Recover ordenó analizar muestras precintadas de balasto y traviesas de hormigón en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, con pruebas de contraste en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex).

La resolución fija un máximo de dos meses para los ensayos desde la entrega efectiva de las muestras, salvo demora justificada. También exige a la Guardia Civil garantizar la cadena de custodia. La orden judicial no acredita que las pruebas hayan comenzado ni supone un respaldo a las afirmaciones del testigo.

La jueza exigió asimismo al ADIF el expediente de suministro de balasto del lote 3, base de Hornachuelos, correspondiente a las obras de renovación de desvíos. Reclamó los pliegos técnicos, el plan de control de calidad y los resultados de las pruebas de recepción del material.

Los tres peritos judiciales habían advertido de lagunas en la documentación recibida. Explicaron que disponían de información sobre el lote 2, base de Calatrava, cuando necesitaban examinar el de Hornachuelos. Los documentos disponibles no permiten identificar esa base con la cantera señalada por el denunciante.

Los peritos detectaron deformaciones en los desvíos de Adamuz

Los expertos también habían señalado deformaciones que requerían nivelación en los desvíos 631 y 632 de Adamuz. Les llamó la atención que pertenecieran a las mismas obras de renovación que el aparato A645, implicado en el punto del accidente, y solicitaron las auscultaciones realizadas antes y después de los trabajos.

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El informe pericial sitúa la rotura investigada en la soldadura del kilómetro 318+681 de la vía 1, dentro de aquella renovación, recibida el 19 de diciembre de 2025. Los técnicos compararon las deformaciones actuales con otras registradas en octubre de 2025 cerca del lugar de la rotura, sin establecer relación con el material denunciado.

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT) considera establecido que el Iryo descarriló tras la rotura completa de un carril e invadió la vía del Alvia. La causa de aquella fractura todavía no está determinada y depende, entre otras pruebas, de análisis especializados del metal.

La AITAT identifica indicios compatibles con que la rotura se produjera unas 22 horas antes de la tragedia, perÍodo en el que pasaron 47 trenes por el punto afectado. La autoridad ha recomendado implantar medidas capaces de detectar estas fracturas antes de la siguiente circulación.

El técnico también denuncia presuntas irregularidades en la producción de áridos para mezclas asfálticas en esa misma cantera, una cuestión distinta del accidente ferroviario.