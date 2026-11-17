El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

En compañía de Lula. O solo. Sánchez no va a parar. No lo hacen sus televisiones, la Primera y la Séptima. Cualquier momento es bueno para agitar el fantasma de la Guerra Civil. El candidato del PSOE está en guerra civil consigo mismo. Da igual qué canal pongas que no paran de hablar de la Guerra Civil como si hubiese sido ayer por la mañana. No, el siglo pasado. Entre 1936 y 1939. Aquella España no tiene nada que ver con esta. Pero Pedro Sánchez se empeña en recordarla de todas las formas posibles, a través de sus redes, como sea, para agitar el agitar el odio entre españoles y movilizar a posibles votantes.

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En un mitin celebrado en Granada, en precampaña, inició su discurso recitando un poema de Federico García Lorca y reivindicó así «la España que no borra su memoria». Lorca y lo que haga falta. Enciendes la televisión, la 1, la de Sánchez, y te sale Carlos Bardem, cómo no un Bardem, protagonizando otro capítulo de Cuánta guerra, Una serie de documentales que nos recuerdan casualmente estos días cómo nos matamos entre hermanos. Es el Bardem que no sabe actuar, pero así le dan unos euros y de paso ayuda a la causa de levantar el muro y enfrentarnos a unos con otros. Adiós al espíritu de la Transición. Hay que ganar las elecciones como sea. Más de uno terminará por pensar que estamos todavía en pleno conflicto armado. No lo estamos. El centro y la derecha no niegan el derecho a que todo el mundo encuentre a sus víctimas de aquel drama. Se trata de revivir la batalla de Madrid, como si está no hubiese terminado.

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La estrategia le está saliendo mal a Pedro Sánchez y a sus guionistas de Queipo de Llano. Tanto han azuzado los bloques que el suyo no suma en los ansiolíticos de las encuestas. El va camino de salvar los muebles gracias al hundimiento del Frente Amplio. El Frentito. Y Podemos hace mucho que es Pudimos, un partido ya familiar y madrileño. Y esta manía compulsiva de programar películas de la Guerra Civil y hablar de ella en los mítines que se celebran en el 2026, casi cien años después, esa fantasía insana está haciendo crecer al otro bloque, al del centro y la derecha, con unos números que siguen en cifras de mayoría. Y es que habría que decirle de una vez a Sánchez que la batalla del Ebro o el frente de Teruel son el peor pasado. Nadie quiere volver a él. Lo siguiente será amenazar con el regreso del carlismo o de José Bonaparte.