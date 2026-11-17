Sánchez y Lula tras el diálogo en el Espacio El Rastro de Madrid. Spanish Socialist Party (PSOE) HANDOUT | EFE

A Lula da Silva también le dieron por muerto electoralmente el pasado mes de octubre. Ahora es el legendario presidente de Brasil que ha derrotado al clan Bolsonaro, a padre e hijo, y se ha convertido en referencia de la izquierda mundial. Y ese es el destino que desea Pedro Sánchez con otros «cuatro años más» de agenda social. Por ello, celebró junto al mandatario brasileño un encuentro para escenificar el desafío a la «internacional ultraderechista» y la remontada del 29N.

Estaba previsto que Lula, que viajó desde Filipinas —donde participaba en un acto de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)—, realizara un acto político junto a Sánchez, pero el encuentro se limitó a una cita oficial en la Moncloa y la grabación de un vídeo que se publicará hoy en el espacio El Rastro, en el centro de Madrid, debido a la afonía del brasileño. La conversación giró en torno al rol de las Naciones Unidas; la protección de las instituciones, cuyo funcionamiento consideran capital para la salud democrática; y la «ola reaccionaria», que antagonizaron ambos mandatarios.

El dirigente brasileño le refirió a Sánchez que es «la persona indicada para seguir defendiendo la democracia en Europa, ayudándonos a defenderla en América Latina». «Es muy importante, Pedro, que tú ganes las elecciones en España», añadió. Sánchez, por su parte, tiró de agenda para promover que «se puede crecer y subir el salario mínimo, crear empleo con derechos laborales, reforzar el Estado del bienestar, luchar contra la desigualdad y mantener unas cuentas públicas saneadas» para también agregar que «cuando la izquierda cree en la victoria, pese a los análisis adversos, acaba lográndola».

Sánchez quiere verse en la misma remontada que Lula, tal como ha dicho en los actos del PSOE de las últimas semanas. En la primera vuelta, Da Silva perdió por dos puntos contra Bolsonaro hijo, pero consiguió aventajarle en segunda por 3,58. El centro AFOS Analytics calcula que 50 de 55 sondeos publicados jugaban en contra del socialdemócrata. Al igual que él, Sánchez tiene los sondeos en contra. Solo esa semana, 40db, NC Report o IMOP publicaron estudios que proyectan una mayoría parlamentaria de PP y Vox. Pese a ellas, Sánchez se ve capaz de remontar, como también ha indicado en entrevistas televisadas y en varios pódcast. Y quiere seguir la ruta brasileña para lograrlo.

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No obstante, Lula le recomendó a Sánchez no confiarse: «Pensé que ganaría en primera vuelta. Fue un exceso de confianza». Pero también le confirmó que «cuando la gente se dio cuenta de que la extrema derecha podía ganar las elecciones [...], el pueblo asumió la responsabilidad».

El PSOE creó un grupo de WhatsApp llamado «La fuerza de la gente» el pasado 8 de octubre replicando la estrategia del diputado brasileño André Janones, apodado el general de Lula, de sortear los algoritmos y aumentar la presencia digital en redes sociales ante la campaña de «sabotaje» de las redes dominadas por tecnooligarcas. Una estrategia que cuenta con el aval de la victoria. Lula consiguió 10 millones de seguidores y un éxito popular incuestionable. Sánchez, de momento y por la demografía nacional, llega a 80.000 usuarios.

Pospuesto el mitin de Santiago

Con todo, la campaña está en la carretera y con los electores. Pedro Sánchez visitará Santiago de Compostela esta semana, aunque finalmente lo hará el viernes, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Francisco Franco para redondear el discurso contra la ultraderecha. «Es eso lo que queremos combatir, la vuelta a épocas oscuras y mantener la democracia que tanto nos costó luchar y conformar», comunicó la secretaria de organización del PSdeG, Lara Méndez.