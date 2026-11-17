Miembros de la cúpula de Núcleo Nacional, saliendo del juzgado en Asturias. Paco Paredes | EFE

El PSOE ha anunciado este martes que se personará en la causa contra Núcleo Nacional tras conocerse en el marco de la investigación judicial «hechos muy graves y una amenaza real» contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha dado a conocer en la red X la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que ha culpado de la «violencia política» en España tanto al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, como al de Vox, Santiago Abascal, por haber «alimentado el odio y deshumanizado» a Sánchez. «La violencia política no surge de la nada», ha escrito Torró, que ha subrayado que Feijoo y Abascal «son responsables de esta escalada de violencia». Esta decisión llega tras conocerse este martes el fallecimiento de Enrique Lemus, el ideólogo y fundador de Núcleo Nacional (NN), 11 días después de ser detenido junto a otras 13 personas de la cúpula de la organización neonazi. Así lo han informado desde el entorno del abogado. Sufrió un infarto el viernes pasado y esta mañana ha muerto en un hospital de Valladolid, su localidad de origen. Lemus, abogado de profesión, era el más veterano de los ultras de NN y su presidente, como también lo fue del partido de extrema derecha Democracia Nacional. También sociólogo, llevaba décadas adscrito a este tipo de movimientos.

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Fue precisamente él quien registró en el Ministerio del Interior el partido político Noviembre Nacional en febrero del 2026. Ese fue el nombre original de NN, pues hacía referencia a las protestas contra la sede del PSOE en Madrid, en la calle de Ferraz, iniciadas en noviembre del 2023, cuando Pedro Sánchez preparaba el Gobierno de coalición con Sumar y anunció una ley de amnistía contra los golpistas del procés catalán. A propósito del anuncio de los socialistas de personarse en la causa judicial, según fuentes del PSOE el sumario de la investigación recoge que Isabel Peralta, miembro destacada y detenida el pasado viernes, expresó en conversaciones intervenidas por la policía que había grabado un vídeo manifestando que quería disparar en la cabeza a Sánchez.

«Estamos hablando de la intención de «asesinar» al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE por parte de una dirigente de un grupo paramilitar al que se le incautaron decenas de armas», concretaron desde el partido, a la vez que reiteraron que «se personan en la causa para «contribuir al esclarecimiento de los hechos y exigir que se depuren todas las responsabilidades». Remarcan los de Sánchez que no van a permitir que las amenazas y la intimidación «queden impunes» porque la violencia no tiene cabida en democracia: «Y ninguna amenaza de muerte puede banalizarse ni justificarse», zanjan.

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Asimismo, sentenciaron que las palabras de Peralta no son un «episodio aislado» y fuentes del PSOE destacaron que durante las protestas de ultraderecha en las inmediaciones de Ferraz, tras conocerse el caso Koldo, se escucharon gritos de «tiros en la nuca» contra Sánchez, se produjeron apaleamientos a un muñeco inspirado en él y a lo largo de meses distintas sedes socialistas sufrieron ataques. Las mismas fuentes instan a PP y a Vox a «dejar de mirar hacia otro lado» y a demostrar su compromiso con la democracia ante «una escalada más» en el odio e intimidación que España no puede normalizar.

Hitler como inspiración y negacionistas del Holocausto

El 14 de abril del 2024, se produjo el acto fundacional de Núcleo Nacional, con decenas de personas en el madrileño barrio de La Guindalera. Se inspiran directamente en Adolf Hitler, son negacionistas del Holocausto y su discurso va dirigido principalmente contra los inmigrantes, el Islam y los colectivos más vulnerables. Lemus fue objeto de una investigación por parte de la Guardia Civil en abril del 2025, por uno de sus vídeos, donde Núcleo Nacional lanzaba mensajes xenófobos, entre otros delitos de odio. La instrucción la llevaba un juzgado de Valladolid. Hasta que este 6 de noviembre sus dirigentes fueron detenidos, entre ellos el fundador, en un operativo de los servicios de Información de la Policía Nacional.

A Lemus, Isabel Peralta, los hermanos Iván y David Rico Olivares, el ultra conocido como Alberto Pugilato, entre otros líderes, se encuentran investigados por un juzgado de Gijón por asociación ilícita, tenencia de armas prohibidas, delitos de odio y asociación ilícita. La juez ordenó la retirada de sus pasaportes y la prohibición de salir de España, así como el cese de la actividad de la organización, sus sedes y cuentas en redes sociales.