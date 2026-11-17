Beatriz Biedma, la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar sobre la trama de Leire Díez Matias Chiofalo | EUROPA PRESS

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso cloacas de Ferraz, ha rechazado el intento del exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada de impedir que declare la testigo clave de las supuestas maniobras para «eliminar» físicamente a Beatriz Biedma, la jueza que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La mujer asegura que el investigado le planteó actuar violentamente contra la magistrada.

En un auto dictado este martes, Pedraz desestima el recurso presentado por Sáenz de Tejada contra la citación de Cintia Carolina Rocho Leal, cuya comparecencia permanece señalada para el próximo 24 de noviembre. La testigo relató ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una conversación telefónica en la que el exjuez supuestamente aseguró que Biedma era un «puto grano en el culo» y que «había que eliminarla».

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La primera vez que Rocho, viuda e hija de dos asesinados en Badajoz hace dos años por asuntos que la Policía Nacional aún investiga como relacionados con el narcotráfico, desveló todas estas maniobras en un programa de televisión. En esas primeras declaraciones calló quién habría contactado con ella, pero ante la Guardia Civil ya señaló a Sáenz de Tejada. En una semana tendrá que aclarar todas sus palabras ante Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

Pedraz mantiene la citación clave

El instructor Pedraz imputó a Sáenz de Tejada tras ser señalado por Rocho y ahora es este quien pide que no se la deje declarar. Pero la citación sigue adelante. Pedraz considera que la defensa pretende impedir una diligencia necesaria para esclarecer precisamente los hechos que el exjuez condenado por violencia de género niega. Advierte de que aceptar semejante planteamiento supondría «vaciar de contenido las facultades instructoras del órgano judicial» y sustituir la investigación por una valoración anticipada de lo que pueda declarar la testigo.

La resolución mantiene así una de las declaraciones más delicadas de la investigación sobre las maniobras atribuidas al entorno de las cloacas de Ferraz que supuestamente lideraba Leire Díez para desacreditar y apartar a Biedma del procedimiento seguido contra el hermano de Pedro Sánchez.

Rocho declaró ante la UCO el pasado 24 de septiembre que había establecido contacto con personas vinculadas a un grupo de Facebook dedicado a denunciar supuestas irregularidades judiciales en Badajoz. Según su testimonio, las comunicaciones comenzaron mediante mensajes privados y terminaron desembocando en una llamada telefónica de alguien que se identificó como Sáenz de Tejada.

El foco contra la juez Biedma

Fue durante aquella conversación cuando, siempre según la testigo, el exmagistrado abandonó las críticas generales contra los jueces pacenses y concentró sus ataques en Biedma, a quien atribuía una influencia determinante sobre el resto de magistrados.

Además de calificarla de «puto grano en el culo» y afirmar que «había que eliminarla», el interlocutor supuestamente pronunció otra expresión que llamó especialmente la atención de Rocho: «a palos aprende el burro».

La acusación sostiene que el testimonio apunta a una propuesta de agresión contra Biedma, que Rocho afirma haber rechazado en todo momento. Sáenz de Tejada, por el contrario, niega haber mantenido esos contactos y rechaza cualquier vinculación con las amenazas que se le atribuyen.

La defensa del exmagistrado había construido su recurso sobre la identidad de los responsables de dos perfiles de Facebook relacionados con los contactos descritos por Rocho. Sostiene que sus administradores están identificados en otro procedimiento judicial y que ninguno pertenece a Sáenz de Tejada.

A partir de ese argumento, solicitó cancelar la declaración o, subsidiariamente, remitirla a otro procedimiento. También presentó las acusaciones de Biedma como una represalia derivada de la enemistad existente entre ambos. Ese desencuentro se remonta a hace más de diez años, cuando la magistrada de Badajoz intervino en el procedimiento por violencia de género de Sáenz de Tejada contra otra magistrada que finalmente le costó la expulsión de la carrera judicial.

La declaración sigue adelante

Hace unos días, tanto la acusación popular unificada como la propia magistrada, personada como acusación particular, se opusieron al recurso de Sáenz de Tejada para que no declarara Rocho. Ambas consideran que la identidad de los administradores de aquellas cuentas no permite descartar la llamada telefónica que Rocho atribuyó personalmente al investigado.

Pedraz comparte la necesidad de despejar esas dudas mediante el interrogatorio. Su auto subraya que la testigo «podría poseer conocimiento directo o indirecto sobre hechos relevantes para el objeto del procedimiento».

El magistrado añade que la pertinencia de una declaración «no exige que el conocimiento de los hechos por parte del testigo aparezca ya plenamente acreditado», sino únicamente que existan indicios de que pueda aportar información relevante.

La declaración se enmarca en la investigación sobre el grupo que, según la UCO, integraban Leire Díez; los empresarios Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra, y Sáenz de Tejada para interferir en la causa contra David Sánchez.

Los investigadores localizaron comunicaciones del grupo de WhatsApp «Vacaciones y Viajes» y anotaciones como «Paso 1: destruir procedimiento». Según la acusación popular, Sáenz de Tejada aportaba su conocimiento del entorno judicial de Badajoz para impulsar actuaciones destinadas a desacreditar a la instructora.