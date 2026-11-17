Concentración el pasado 1 de noviembre en la plaza del Toural de Santiago para defender la autodeterminación del Sáhara Occidental Xoán Rey | EFE

La misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, conocida como la Minurso, comenzó a principios de mes su retirada y este martes puso fecha al fin de su presencia en la antigua colonia española tras 35 años de actividad. El 31 de enero de 2027 quedará arriada la bandera de la ONU en este territorio que comparte frontera con Marruecos, Argelia y Mauritania. Alexander Ivanko, responsable del repliegue del contingente internacional, explicó ayer desde El Aaiún, la capital, que el proceso pasa primero por la salida del personal «de manera digna» para proceder después al cierre de todas las sedes del operativo y su «liquidación» definitiva.

La Minurso se estableció en 1991 con el fin de organizar un referéndum de autodeterminación en territorio saharaui (la 'r' de su denominación alude a ello) pero su mandato terminará sin que la consulta se haya llegado a celebrar. Marruecos impidió varios intentos al no aceptar el censo electoral y ahora ve cómo su plan para el Sáhara Occidental ?que quiere convertir en región autónoma bajo su soberanía? se impone en la escena internacional. EE. UU. o España, entre otros países, se han sumado en los últimos años al controvertido proyecto.

El responsable de la retirada de la misión, compuesta en su última etapa por unas 340 personas entre civiles y militares, aseguró que se encuentra en «comunicación constante» con las autoridades marroquíes y destacó la «excelente» cooperación de Rabat en el repliegue de la Minurso. Por ahora, el proceso se concentra en la marcha de integrantes del operativo a ambos lados del muro de separación levantado por el reino alauí en la zona ocupada del Sáhara Occidental. En las últimas horas ha salido, por ejemplo, un grupo de El Aaiún con destino a Casablanca.