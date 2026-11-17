Pedro Sánchez y Núñez Feijoo en su primer mitín de campaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre

El PSOE dedicó 17 páginas de su programa electoral a medidas para mejorar la «calidad democrática, convivencia y derechos». Así tituló uno de los bloques. El PP dedica cinco al apartado «regenerar la democracia» y ocho al siguiente, «reunir a la nación». Son solo una parte de la estrategia de los dos partidos con más perspectivas de voto. Estas son sus principales medidas.

VIVIENDA

Construcción y apuesta por lo público. El PP se marca como objetivo construir un millón de nuevos hogares. Pretende movilizar suelo público y privado y aprobar una nueva Ley de Suelo para «agilizar el planeamiento urbanístico». El PSOE, que dedica 11 páginas a este asunto, promete un parque público estatal de 100.000 viviendas. Los socialistas quieren destinar el 1 % del PIB —16.900 millones— a vivienda social e imponer un impuesto «contra la especulación», gravando con una tasa progresiva «todas aquellas viviendas de grandes propietarios y fondos buitre». PSOE y PP coinciden en anunciar desalojos de casas ocupadas en 48 horas. Los socialistas quieren «garantizar un marco estable de protección frente a los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional». Los populares, además, derogarán la Ley de Vivienda y prometen un pacto de Estado sobre este asunto.

INMIGRACIÓN

El PP busca agilizar expedientes. Feijoo mantiene en su programa el visado por puntos y buscará agilizar la tramitación de expedientes de los migrantes en situación irregular. «Fijaremos cupos anuales que determinen cuántos trabajadores pueden venir y para qué sectores», destaca el texto electoral. Además, intentarán que el empadronamiento no baste para acceder a ayudas «no urgentes». Los socialistas prometen invertir 500 millones de euros para la «integración y convivencia» de las personas migrantes en España.

FISCALIDAD

El PSOE quiere blindar la subida del SMI. No es la única medida en la que los socialistas invocan a la Constitución. La formación de Sánchez quiere asegurar en la carta magna el derecho al aborto, situar como uno fundamental el acceso a la vivienda y, también, consolidar en la ley de leyes que el SMI sea al menos el 60 % del salario medio en España. El PP remarca que las personas que perciban estos ingresos no pagarán con ellos el IRPF. Sobre este impuesto, los populares proponen bonificaciones para los primeros cuatro años de trabajo —afecta a personas entre 18 y 35 años—: no pagarían nada de IRPF el primer año, y la subida será progresiva, un 25 % más cada año, hasta el cuarto de vida laboral de los afectados.

El PSOE, además, recurre a una medida estrella de Sumar: incluye la reducción de la jornada laboral semanal a 37 horas, e incide en buscar acuerdos para que sean 35 en el futuro.

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Reducciones en el IRPF. El PSOE promete aumentar la tributación de las rentas del capital más altas. La subida afectaría a los que ganen al menos 50.000 euros. El tipo máximo sería del 35 %, para ingresos del capital superiores a 300.000 euros.

Para las rentas «medias bajas», el PSOE pretende convertir el mínimo exento por descendiente en el IRPF en un «crédito fiscal reembolsable», de manera que quien esté exento de hacer la declaración pueda cobrar igualmente esta reducción.

El PP promete reducir este impuesto a las rentas medias y bajas y de las familias. Los populares consideran que la decisión del Gobierno de no actualizar el IRPF penalizó a los contribuyentes por el efecto de la inflación. Por ello, prometen renovar «los principales parámetros de impuesto».

SANIDAD

Más plantillas y menos listas de espera. Los populares recuperan nuevamente la figura del pacto de Estado para pedirlo en materia de sanidad. «Reduciremos las listas de espera y aseguraremos la financiación sanitaria», remarcan en su programa. El PP —preside 11 comunidades autónomas— apuesta por un refuerzo de las plantillas. En especial de Atención Primaria, donde promete 4.500 nuevas plazas (aproximadamente un 9 % más). El PSOE tiene este asunto como «la gran prioridad». Propone acabar con las listas de espera y «limitar la privatización de la sanidad».

Por otro lado, los socialistas abogan por incluir en la carta magna el derecho al aborto, mientras que el PP no menciona posibles cambios legislativos en su programa.

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Pensiones

Revalorización conforme al IPC. Tanto el PSOE como el Partido Popular apuestan por revalorizar las pensiones conforme al IPC. Los socialistas pretenden reducir la brecha de género en las pensiones. Buscarán reforzar el complemento por hijos para compensar «los perjuicios sufridos en la carrera profesional». Los populares promoverán la jubilación activa con reducciones en el IRPF.

Los socialistas no mencionan al Sáhara Occidental y los populares revisarían el acuerdo sobre Gibraltar

El PSOE no recoge menciones al Sáhara Occidental. El PP se limita a redactar que apoyarán a la ONU «para alcanzar una solución pacífica justa». La publicación del programa llega semanas después de que se anunciara la salida de la ONU de estos territorios.

Los populares afirman que buscarán una «transición a la democracia» en Venezuela, Nicaragua y Cuba y «una relación equilibrada y fuerte» entre Estados Unidos y España, que evite una guerra comercial.

El PP afirma tener un «compromiso con la paz en Oriente Medio» y llama «socio clave» a Israel y a los países árabes. El PSOE tratará de promover la solución de los dos Estados e impulsará «que la UE sancione a quienes obstaculizan esa solución». Buscarán que los Veintisiete refuercen «el apoyo a la Autoridad Palestina y a la reconstrucción de Gaza». Los dos grandes partidos mantienen su respaldo a Ucrania en su guerra con Rusia.

El PP intentará dialogar con el Reino Unido «para revisar las consecuencias del acuerdo» entre España, la UE y Londres, que, recuerdan los populares, no fue refrendado en el Congreso.

La visión es opuesta en el Partido Socialista, que optan por «desplegar plenamente el Acuerdo sobre Gibraltar» para que la eliminación de la Verja «se traduzca» en empleo y «prosperidad compartida».

La ley de amnistía

El PP tiene muy presente en su programa las concesiones del Gobierno a los partidos independentistas y pretende —sin más explicación de qué aplicación tendría— derogar la ley de Amnistía. En la misma línea, pretenden reformar la Ley del Indulto para excluir de la medida de gracia a condenados por corrupción, terrorismo o delitos contra la integridad territorial.

El PSOE promete suprimir los aforamientos de los cargos públicos por delitos ajenos al ejercicio de sus responsabilidades.

Los socialistas buscarán crear una nueva figura jurídica en lo relativo a los cuidados: la unión de amistad, que otorgará «un amparo legal» a aquellas personas que, sin lazos familiares, tengan «un compromiso mutuo de cuidados». El PP, en este sentido, otorgaría reducciones fiscales por el pago de una atención profesional para cuidar a un familiar. En el caso de que una persona decida reducir su jornada o abandonar su trabajo para atender a un familiar, el Estado cotizará por él, según recoge este partido en su programa.