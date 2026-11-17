El exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano Marcos Moreno | EUROPA PRESS

La jueza María Tardón ha aplazado al 1 de diciembre la declaración como imputado del exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, prevista para este miércoles, en la causa en la que se investiga la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. Pérez Triano, que dimitió de su cargo el 28 de septiembre, es el primer imputado en esta causa, y si bien en un principio esperaba que la Abogacía del Estado se hiciese cargo de su defensa, finalmente se le ha rechazado esa posibilidad y será un abogado particular quien le defienda.

Por ello, antes de prestar declaración, ha solicitado a Tardón el aplazamiento de sus comparecencia para que su abogado pueda estudiarse la causa, una petición que la magistrada ha aceptado en una providencia en la que no da más detalles, si bien fuentes jurídicas explican a Efe que la decisión tiene que ver este motivo.

Hasta ahora en la Audiencia Nacional han desfilado numerosos testigos, entre ellos el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, o Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno, quien siempre ha asegurado que trasladó verbalmente a Pérez Triano los avisos que recibió de un miembro del CNI un día antes de la entrada masiva, el 29 de julio.

La magistrada acordó su imputación en un auto en el que acepta la inhibición de las diligencias que se seguían en la Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta. En esas diligencias, la Fiscalía de Ceuta ya propuso investigar, entre otros aspectos, la «conducta, intervención o eventual responsabilidad» del entonces delegado del Gobierno ante posibles «omisiones relevantes» en materia de «prevención, auxilio o protección».

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En un escrito del pasado 8 de septiembre, la fiscal de Ceuta Silvia Rojas consideraba que la actuación de unas personas pudo constituir el presupuesto material de la intervención de otras; y, a su vez, las decisiones u omisiones producidas en Ceuta «pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos».

Días antes, el 2 de septiembre, la asociación Hazte Oír presentaba una querella contra el todavía delegado del Gobierno por posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave. La dimisión del que fuera su jefe de gabinete por sus discrepancias con respecto a si hubo aviso o no del CNI dejó a Pérez Triano en una situación comprometida que le llevó finalmente a renunciar de su cargo por sentirse víctima, según dijo, de una «campaña injusta».

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El día que anunció su dimisión explicó que días previos a la entrada masiva se pidieron medidas y refuerzos por la grave crisis migratoria que ya estaba sufriendo la ciudad, y añadió que se hicieron informes y comunicaciones diarias. No obstante, quiso dejar claro que sus competencias «son las que son» y que la Delegación del Gobierno «no puede ni abrir o cerrar puestos en la frontera u ordenar intervenir al Ejército».

Tardón también cita al cónsul en Tetuán que cruzó a España dos días antes de la entrada a Ceuta

La magistrada también ha citado como testigo a quien ese momento era cónsul en Tetuán y quien, según las declaraciones de un inspector de la Policía, cruzó a España dos días antes de esa llegada masiva. Según figura en el auto, de las declaraciones prestadas por diversos mandos policiales se desprende la existencia de un episodio «singular y potencialmente relevante» ocurrido en fechas inmediatamente anteriores a esa entrada masiva.

Se trata, en concreto, de la declaración de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, quien relató que el día 28 de julio recibió instrucciones para habilitar un carril específico de acceso con el fin de permitir la entrada urgente en Ceuta del cónsul de España en Tetuán. Para este agente, se trataba de una circunstancia absolutamente inusual y ajena al funcionamiento ordinario del puesto fronterizo, recalca el auto. El funcionario manifestó que el carril fue efectivamente habilitado y que tuvo conocimiento posterior de que el cónsul utilizó dicho acceso.

Y añadió que los comentarios que circularon entre funcionarios policiales durante aquellos días se afirmaba que el cónsul habría acudido a Ceuta para advertir a las autoridades españolas de la posibilidad de una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, aunque el testigo aclaró que no disponía de conocimiento directo sobre ello.

Para Tardón, «es evidente que la relevancia de esta información no reside en los comentarios o rumores mencionados por el testigo, sino en la constatación objetiva de varios extremos que sí resultan acreditados, como son la existencia de un desplazamiento urgente del cónsul general de España» en Tetuán a Ceuta en fechas inmediatamente anteriores a los hechos investigados.

A lo que añade la adopción de medidas excepcionales en frontera para facilitar dicho desplazamiento y la coincidencia temporal de este con un período en el que diversas unidades policiales ya estaban detectando una presión migratoria extraordinaria y recibiendo alertas de riesgo extremo.

Por ello, Tardón considera que resulta «imprescindible» conocer de forma directa si el cónsul se desplazó efectivamente a Ceuta los días 28, 29, 30 o 31 de julio, cuáles fueron los motivos, con qué autoridades españolas se reunió durante su estancia, y si transmitió información, advertencias, comunicaciones o valoraciones relativas a movimientos migratorios extraordinarios, riesgos de entrada masiva o cualquier otra circunstancia relacionada con los hechos que produjeron.

Asimismo, quiere saber qué información obraba en poder del Consulado acerca de la situación existente en el norte de Marruecos durante los días inmediatamente anteriores y si dicha información fue comunicada a la Delegación del Gobierno, a las fuerzas de seguridad del Estado o a cualquier otra autoridad española. Nueva declaración del jefe de gabinete del delegado