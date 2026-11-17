Entrada masiva a Ceuta a finales de julio Mohamed Siali | EFE

La Guardia Civil también recogió indicios sobre la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes durante los acontecimientos que desembocaron en la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Un informe elaborado el 6 de agosto, incorporado a las actuaciones judiciales, describe cómo los agentes del país vecino habrían dirigido a algunas personas hacia el mar, impidiendo que avanzaran por la playa en dirección al espigón fronterizo, y cómo intervenían para apartar del grupo a migrantes de origen subsahariano. Este último comportamiento, según precisa el documento, fue apreciado directamente por los investigadores desde la zona fronteriza.

La Guardia Civil detalla el procedimiento seguido para reconstruir lo sucedido. Se trata de una investigación propia del instituto armado, que recurrió a diferentes fuentes para elaborar su relato de los acontecimientos, entre ellas entrevistas con personas localizadas tanto en Ceuta como en Castillejos, el análisis de teléfonos móviles abandonados durante los hechos, información procedente del Servicio de Información y los intercambios mantenidos con otros servicios.

Entre las conclusiones que recoge el anexo, la Guardia Civil señala que, en algunos casos, las fuerzas marroquíes impedían a los migrantes avanzar por la playa hasta el espigón y, en lugar de ello, los «canalizaba» hacia el mar. El informe describe así una actuación que no se limitaba a la ausencia de obstáculos para quienes pretendían alcanzar territorio español, sino que incluía determinadas intervenciones sobre la dirección que tomaban los participantes en la llegada a Ceuta.

El documento añade otro comportamiento que considera especialmente significativo. Los agentes marroquíes intervenían para «extraer del flujo a individuos de origen subsaharianos», una selección que, según la propia Guardia Civil, no fue reconstruida únicamente a partir de testimonios posteriores. «Este aspecto también fue apreciado de forma directa y visual desde la zona fronteriza», precisa el informe. La observación directa constituye uno de los elementos más relevantes de esta parte de la investigación, puesto que permite distinguir este extremo de otras informaciones obtenidas mediante entrevistas o fuentes indirectas.

La reconstrucción también incluye información sobre los días previos a los acontecimientos. De acuerdo con el análisis policial, muchos de los participantes llevaban «al menos tres días dispersos y ocultos» en las proximidades de la frontera, a la espera de una supuesta apertura que les permitiera entrar en territorio español. Este extremo añade un elemento relevante para comprender cómo se fue configurando la concentración de personas antes de que se produjera el movimiento masivo hacia Ceuta. La referencia a esos tres días previos permite reconstruir retrospectivamente la situación sobre el terreno, aunque el documento no acredita que las autoridades españolas conocieran de antemano que los migrantes permanecían ocultos en las inmediaciones ni que dispusieran de esa información antes de que comenzara la entrada masiva.

Testimonios

La Guardia Civil no se limita a reproducir las declaraciones de los participantes, sino que explica que contrastó los testimonios con información obtenida por sus propios servicios y con los datos recabados de otros organismos. Esa metodología permite conocer de dónde proceden las distintas afirmaciones y, en particular, diferenciar los comportamientos que fueron objeto de observación directa de aquellos que se reconstruyeron a posteriori.

En cualquier caso, el alcance de las conclusiones debe ceñirse a lo que recoge el propio informe. La referencia a que las fuerzas marroquíes canalizaban a algunos migrantes hacia el agua y apartaban a personas subsaharianas se circunscribe a determinados episodios y no permite establecer, por sí sola, que existiera una orden generalizada de las autoridades de Marruecos para ejecutar esas actuaciones. Tampoco acredita cuál era el propósito último de esa selección ni permite concluir que respondiera a una estrategia previamente diseñada por el Gobierno de Rabat.

El informe sí incorpora, no obstante, un elemento relevante para la reconstrucción judicial de la crisis: la Guardia Civil documentó actuaciones concretas de las fuerzas marroquíes sobre los grupos de migrantes y dejó constancia de que, al menos en lo relativo a la selección de personas de origen subsahariano, sus agentes pudieron apreciarlas directamente desde la frontera. Una aportación que amplía el foco de la investigación más allá de las advertencias que recibieron los responsables españoles y de las posibles responsabilidades derivadas de su gestión.