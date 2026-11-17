Uno de los cayucos interceptados en la isla del Hierro. GELMERT FINOL | EFE

El Gobierno ha aprobado incluir este martes en un Real Decreto-Ley urgente 5 millones de euros que se destinarán de forma inmediata a El Hierro para los gastos extraordinarios derivados de la llegada de 10.000 migrantes a la isla este noviembre.

El repunte migratorio que sufren las costas canarias, en el que los números no hacen más que crecer tras la llegada este lunes de 246 migrantes a bordo de dos cayucos, ha provocado, tal y como han expuesto fuentes del Ministerio de Política Territorial tras la Comisión Interministerial de Inmigración, la inversión de tres millones para reforzar los servicios de salud canarios y otros dos millones para gastos sociales y económicos en las islas al mismo tiempo que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reprochado al Ejecutivo su «falta de previsión» .

Si bien el Ejecutivo ha cifrado en 500 los migrantes llegados que permanecen aún en la isla «gracias a la respuesta coordinada y rigurosa», según fuentes de la cartera de Política Territorial liderada por Ángel Víctor Torres, para el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, «no se ha avanzado nada» en las medidas para atender el repunte que sufre El Hierro.

Tras la Comisión Interministerial de este martes, el líder canario ha señalado la tardanza del Gobierno Central a la hora de prestar ayuda a la isla tras la nueva oleada de llegadas, aunque también ha reconocido «avances» producidos por la derivación de extranjeros a otras islas y a la Península, Clavijo ha calificado de «insuficientes» estas decisiones.

«No hay capacidad de resolución»

Los 5 millones de ayuda incluidos en el Real Decreto-Ley urgente se suman a los 15,18 millones contemplados ya para recursos de acogida, atención en costa y derivaciones, aunque, según ha señalado Clavijo tras el Comité, el Gobierno de Canarias aún no ha recibido «ni un euro».

Pese a que este martes se aprobara la llegada a Canarias de la Guardamar Calíope, que se añadiría a los otros dos con los que cuentan las islas, y el refuerzo de una treintena de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a el Hierro, el presidente canario ha afeado al Ejecutivo que, aunque hubiera constancia desde julio de que la ruta atlántica, que tiene como destino las Islas Canarias, iba a intensificar las llegadas en otoño, desde el Gobierno no se creara una «estructura estable y dimensionada» que demuestra, para Clavijo, que «no hay capacidad de resolución y de previsión».