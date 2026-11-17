Feijoo, en Eibar, junto al candidato del PP en Guipúzcoa, Jon Echeverría. Juan Herrero | EFE

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, ha sido abucheado e increpado durante el mitin que ha celebrado este martes en Eibar para arropar al candidato al Congreso de su partido por Guipúzcoa, Jon Echeverría, atacado el pasado día 14 por radicales que le lanzaron petardos, huevos y piedras en Hernani.

Un fuerte dispositivo de la Ertzaintza y de la Policía Local de Eibar ha protegido el mitin celebrado por Feijoo en la Plaza Unzaga y ha impedido a los radicales aproximarse al punto en el que ha tenido lugar el acto, aunque estos han lanzado consignas contra el Partido Popular. A pesar de ello, no se han producido mayores incidentes y el acto ha podido concluir con normalidad.

Feijoo ha asegurado que el voto al PSOE ya no sirve «para defender la libertad y la unidad de España» y, respecto a las críticas por los pactos con Vox, ha subrayado que con todo lo que «le separa» de esa formación, «siempre se sentirá más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi». Según ha subrayado, «ningún rincón de España está reservado a quienes pretenden imponer sus ideas mediante la intimidación». Así, ha advertido de que no van a aceptar que «los violentos no les dejen hablar o les digan que se tienen que callar».

Así, ha recordado que, hace varios meses, la candidata del PP a la Alcaldía de Bilbao, Esther Martínez, se enfrentó a quienes quisieron evitar una emisión de un partido de fútbol de la Selección Nacional en el Mundial de fútbol, y que hace escasos días dos miembros del PP fueron agredidos con patadas y puñetazos en Baracaldo, a lo que se ha sumado que el pasado sábado Jon Echeverría y otros compañeros del PP de Guipúzcoa recibieron pedradas mientras trataban de hacer un acto de campaña.

«Ni un paso atrás, ni ellos ni yo. No vamos a dar un paso atrás en Euskadi ni en ningún lugar de España», ha remarcado, para añadir que el PP vasco «siempre ha sido un partido valiente que ha resistido cosas que ninguno del resto de los partidos, salvo el Partido Socialista durante alguna época, tuvieron que aguantar, simplemente porque nos mataban. Nos mataban y eso no es comparable con nada, pero su fortaleza sigue en pie y yo vengo aquí a reconocerla expresamente», ha resaltado.

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El líder del PP se ha dirigido a los miembros del PP vasco para expresarles que se siente muy orgulloso de ellos porque siguen «dando la cara y mantienen vivo el principio de la libertad, de la tolerancia, fortaleza», que ha personificado en Echeverría, que «tiene solo 22 años, pero más inteligencia que todos los violentos juntos».

«No le han comido la cabeza, no han conseguido meterle miedo y desde luego no le van a callar. Porque tiene ideas muy buenas, tiene coraje y porque es más valiente que todos ellos juntos. Quienes pensaban que a base de piedras iban a apartarle, se equivocan completamente, porque no ha venido a dejarse intimidar, ha venido a dar la batalla democrática y la va a seguir dando», ha subrayado.

Críticas a Sánchez

De este modo, Feijoo ha incidido en que «lo tengan claro los violentos». «No vamos a pedir permiso para defender nuestras ideas, que son las más votadas democráticamente en el conjunto de España. Yo no voy a elegir entre bombas y piedras. Creo que la violencia es violencia y punto, y plantaré cara a quienes la practican, a quienes la justifican, y a quien pudiendo condenarla, no la condenan», ha expresado el presidente del PP, quien se ha referido expresamente a Pedro Sánchez.

A su juicio, «un presidente digno de serlo, ante la agresión a pedradas de un candidato democrático al Congreso de los Diputados, ha de descolgar el teléfono y trasladarle su solidaridad». «Un presidente digno de serlo ha de condenar este tipo de actuaciones, él personalmente, y ha de ordenar a los padres políticos de los violentos, que son sus socios en Madrid, que le han elegido presidente del Gobierno gracias a sus votos, que paren de violentar la campaña de las elecciones generales», ha afirmado.

«Basta tener dignidad y no calculadora electoral», ha sostenido, para denunciar que Sánchez «tuvo tiempo para expresar ante Bildu el pésame por la muerte de un etarra, pero no ha encontrado ocasión para condenar una agresión a un candidato democrático al Congreso de los Diputados». Por ello, le ha pedido que «deje de hablar de normalidad democrática».

Así, le ha preguntado «¿qué normalidad es esta que le impide a un candidato al Congreso circular libremente por las calles en su propio país durante una campaña electoral y tener que pedir escolta porque se siente inseguro en su propio país?». «Tanto hablar de paz en el mundo y tan incapaz de garantizar la paz en nuestro país», ha criticado.

Sin lecciones de autogobierno

Feijoo ha asegurado que sabe «muy bien lo que es gobernar una nacionalidad histórica» por lo que no va a «recibir lecciones de autogobierno de nadie». «Le hemos ganado a los independentistas y a los socialistas en Galicia y lo hemos hecho por defender nuestras ideas con convicción. Y lo vamos a hacer en Euskadi, en Cataluña, en Navarra y en el resto de España», ha afirmado.

De este modo, ha pedido el voto a los vascos por todos los «compañeros que defendieron la libertad y se jugaron la vida y también por todos los que fueron desterrados de esta tierra», así como para «honrar la memoria de todos los que no están». «No vengo a pedir el voto solo por el pasado, vengo a pedir el voto por el futuro, por una España en la que los referentes políticos de los violentos no tengan capacidad para elegir a los votos», ha afirmado.

Además, ha enfatizado que lo que él nunca hará «es blanquear a los violentos y conseguir sus votos y su alianza». «Seré un presidente del Gobierno que no va a juntarse jamás con los socios que no defienden y no condenan la agresión. Le llamaré violentos a los violentos y no gobernaré nunca con ellos ni con sus padres políticos», ha sostenido.

Finalmente, ha llamado a hacer diputado a Jon Echeverría para que «esta gentuza no decida dónde podemos estar y dónde podemos hablar», ya que «su presencia en el Congreso será la mejor respuesta democrática», y se ha mostrado convencido de que lograr ese escaño por Guipúzcoa «está al alcance de la mano».

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Ataques

Por su parte, el cabeza de lista del PP por Guipúzcoa, Jon Echeverría, ha denunciado que las Juventudes de EH Bildu en Eibar han publicado en redes sociales un cartel con Feijoo y él «asesinados, con las cabezas dadas la vuelta y los ojos ensangrentados».

«Esto es Bildu, los herederos de ETA, los que llevan a tres etarras condenados en sus listas en estas elecciones generales», ha denunciado, para recordar, a continuación, que ellos son «los socios preferentes de Pedro Sánchez, aquellos que no condenan el terrorismo de ETA» y que «instigan y, cuando no, ejercen la violencia».

Además, ha denunciado que «agreden» a él y a los de su partido «por ser del Partido Popular, por ofrecer un modelo diferente de sociedad» frente al del «bloque PSOE, PNV y Bildu, que llevan cuatro años apoyando lo mismo en todas las materias». «En Euskadi solo el PP encarna una propuesta distinta plasmada en el programa electoral y que encabeza nuestro presidente», ha aseverado.

Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha lamentado que, tras el ataque a su partido, en vez de hablar de los «problemas de vivienda o delincuencia» que sufren los ciudadanos, los miembros del PP «no puedan hacerlo en el tú a tú».

A su juicio, la responsabilidad de ello es «de quien agrede, pero también de quien no previene adecuadamente qué es lo que está pasando». De este modo, ha criticado que PNV y PSE «están atemorizando a la población con la alternancia que representa Alberto Núñez Feijoo».