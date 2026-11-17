Tareas de rescate en los trenes AVE siniestrados en el accidente de Urda. Diego Radamés | EUROPAPRESS

Los restos mortales de las 69 personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ya han sido entregados a sus familias, una vez concluidas las labores de autopsia e identificación. Así lo ha comunicado este martes el Centro de Integración de Datos (CID), que ha anunciado también el cierre del dispositivo habilitado para coordinar las actuaciones derivadas del siniestro.

El balance definitivo recoge que entre las víctimas había 40 hombres y 29 mujeres, todas ellas mayores de edad. En cuanto a su nacionalidad, 54 eran españolas y las otras 15 extranjeras. Entre estas últimas figuran cuatro ciudadanos estadounidenses, dos australianos, dos japoneses y personas de Argentina, Canadá, República Checa, Francia, México, Portugal y Túnez.

Leer más: Las vidas rotas en el accidente de Urda

El proceso de identificación se ha desarrollado en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real. La mayor parte de los reconocimientos, un total de 56, se realizaron mediante el análisis de huellas dactilares, una tarea asumida por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Los 13 restantes requirieron pruebas de ADN, practicadas por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con los especialistas de la Benemérita.

El CID ha precisado que las 69 identificaciones fueron comunicadas a los familiares de las víctimas y, en el caso de los fallecidos extranjeros, también a las correspondientes oficinas consulares. El protocolo establecía que la confirmación debía trasladarse personalmente a los allegados antes de incorporar cada caso a las cifras oficiales que se difundían sobre el accidente. De esta manera, los datos públicos solo se actualizaban una vez que la notificación se había realizado de forma fehaciente.

El dispositivo desplegado para atender la emergencia y esclarecer la identidad de las víctimas contó con la participación de más de 60 profesionales. Entre ellos se encontraban médicos forenses procedentes de distintos puntos del país: doce del Instituto de Medicina Legal de Toledo, seis de Ciudad Real, dos de Cáceres y uno de Cuenca. También colaboraron dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

A este equipo se sumaron ocho técnicos de autopsia, desplazados desde Toledo, Albacete, Cáceres y Guadalajara. Su trabajo permitió completar los exámenes post mortem necesarios para determinar la identidad de los fallecidos y poner sus restos a disposición de sus allegados.

Por su parte, nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se encargaron de las pruebas genéticas. Estos análisis resultaron determinantes en los casos en los que no fue posible establecer la identidad mediante las huellas dactilares. La Guardia Civil, además de realizar los reconocimientos lofoscópicos, asumió el análisis de las muestras de ADN aportadas por los familiares que habían denunciado desapariciones.

En total, participaron 27 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a los servicios de Criminalística y de Policía Judicial. Su intervención se integró en un dispositivo multidisciplinar que reunió a especialistas forenses, técnicos y personal de distintas administraciones para agilizar la identificación de las víctimas y garantizar que las familias recibieran la información de manera adecuada.

La atención a los allegados también formó parte del operativo. Para ello se habilitó un servicio de acompañamiento psicológico integrado por tres profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, un psicólogo de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de Toledo y una psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de órganos con Jurisdicción Estatal.

Con la entrega de los restos de todas las víctimas y la finalización de las tareas de identificación, el Centro de Integración de Datos da por concluida la labor para la que fue constituido tras el accidente. El cierre del organismo marca así el final de esta fase del dispositivo, centrada en la identificación de los fallecidos, la comunicación con sus familias y la coordinación de los trabajos forenses.