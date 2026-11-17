El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a otros socialistas en un acto electoral en Vilagarcía de Arousa este martes. PSDEG | EUROPAPRESS

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha destacado que desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia, en el 2018, el salario mínimo interprofesional (SMI) creció un 75 %, hasta los 1.286 euros, un 550 más que hace ocho años y ha abogado por blindar por ley que siga ganando poder adquisitivo. Besteiro ha valorado este martes desde Villagarcía la «buena noticia para muchísima gente» que supone el nuevo incremento del SMI acordado por el Gobierno y al que este martes ha dado luz verde el Consejo de Ministros. Tal y como ha señalado, la novena subida desde que Sánchez llegó a la Presidencia y que en esta ocasión va a beneficiar a 127.000 gallegos. Según ha indicado, se verán favorecidas especialmente mujeres, ya que suponen el 60 % de esas personas. Besteiro ha participado este martes en Vilagarcía en un acto electoral en compañía del secretario xeral provincial, David Regades; la número 4 al Congreso por Pontevedra, Tania García, y los candidatos a la Cámara baja Marica Adrio y Manuel Pazos y la aspirante al Senado Olga Alonso. El jefe de filas del PSdeG ha apuntado, además, que el Consejo de Ministros también ha aprobado una subida de un 4,5 % para los funcionarios y funcionarias, pero ha insistido, sobre todo, en que el Ejecutivo cumple el compromiso de mejorar el poder adquisitivo prestando especial atención a los sectores de la población que más lo necesitan.

«¿Recuerdan cuando el PP y Vox decían que subir salarios perjudicaba la productividad? Pues todo lo contrario: crecimos más y producimos más y mejor», ha asegurado Besteiro, que ha preguntado también «dónde estaban el PP y Vox» mientras el Gobierno adoptaba medidas en favor de los trabajadores. «Votando no», ha subrayado.

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Sobre las intenciones de la derecha y la ultraderecha, ha señalado que en sus programas electorales no existe ningún tipo de compromiso respecto de la subida del SMI. Sin embargo, ha destacado que «en el del PSOE sí lo hay, para que el salario mínimo esté siempre por encima del 60 % del salario medio». «Lo vamos a elevar por ley para que se blinde», ha añadido. Besteiro ha sostenido que el 29N también va de mejorar el poder adquisitivo o de volver a los recortes como uno de los motivos para votar al PSOE.

Por su parte, Regades ha hecho un llamamiento a «todas esas personas de centro que dicen que nunca le votarían a la ultraderecha» para explicarles la acción de gobierno de los últimos años. «Crecieron las pensiones, las becas de estudios, el salario mínimo y, algo muy importante, la gente que tenía un contrato en precario hoy tiene un contrato fijo», ha dicho en un momento en el que, según los socialistas, en la provincia de Pontevedra el PSOE está disputando el cuarto diputad para confirmarse como la «primera fuerza».