El líder de Vox, Santiago Abascal, durante una declaración institucional realizada en la sede de su partido. EFE

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha justificado este martes que su esposa, Lidia Bedman, sea beneficiaria del bono social térmico para familias vulnerables. Dice que su familia es numerosa, y, aprovechando que está en campaña, ha prometido aumentar las cuantías y extender la ayuda a todas las familias.

Según ha publicado InfoLibre, Bedman percibió en mayo un cheque de 210 euros correspondiente a la ayuda del año 2025, concebida para que familias vulnerables puedan pagar el recibo de la calefacción. En declaraciones a los medios en Arrecife, capital de Lanzarote, Abascal ha indicado que bajo su techo viven sus cinco hijos, lo que convierte a su unidad familiar en «numerosa especial» y ha avanzado que no renunciarán a las ayudas previstas porque «son de justicia». De hecho, ha recordado que el programa electoral de Vox recoge un «aumento» de estas ayudas y hacerlas «extensibles» al resto de las familias. En concreto, el programa de Vox plantea que «todos los beneficios que ahora existen las familias numerosas se aumentarán y se extenderán a todas las familias de manera progresiva desde el primer hijo, intensificando las ayudas y bonificaciones en función del número de hijos».

«El dinero de los españoles está mucho mejor en manos de las familias que en manos de (el presidente, Pedro) Sánchez y sus amigos para que se lo gasten en putas y mordidas», ha rematado. Además, el líder de Vox ha urgido este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, a que diga «con claridad» si pactará con su formación tras las elecciones generales del 29 de noviembre o llegará a un acuerdo «con los restos» del PSOE. En declaraciones a los medios en Lanzarote, Abascal ha recordado que ya ha planteado esa pregunta al PP con anterioridad y ha incidido en que quiere que «respondan con mucha claridad». «Con quién van a pactar después del 29N, si quieren un cambio profundo y tranquilo con Vox o con los restos que puedan quedar del PSOE», ha insistido.

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Abascal ha justificado sus dudas alegando que, a nivel Unión Europea (UE), «PSOE y PP gobiernan juntos, acuerdan casi todo», incluidas las políticas migratorias que, a su juicio, posibilitan la «invasión» en territorios como El Hierro. Además, ha aludido al pacto entre populares y socialistas en Ceuta. Abascal ha recordado que Vox ha tendido la mano al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, para romper ese acuerdo tras la crisis migratoria del 30 de julio. «Pero el PP ha decidido seguir el pacto con los restos del PSOE y los islamistas que sirven a Marruecos, eso gobierna en Ceuta», ha lamentado.

Respecto al acercamiento del PP al discurso de Vox, Abascal ha advertido a su socio de coalición en cuatro comunidades autónomas de que «la cosa no va de lemas», sino de «algo más profundo», y, en el asunto de la inmigración, le ha recriminado que lance un mensaje «muy contundente» con un youtuber y en otro momento y en otro contexto lanzar otro de «prácticamente puertas abiertas».