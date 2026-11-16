El Tribunal de Cuentas destapó en el 2025 irregularidades en adjudicaciones del ADIF por valor de 801 millones de euros

El servicio de alta velocidad parado en la estación de Málaga, María Zambrano, tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. A 28 de octubre de 2026 en Málaga (Andalucía España). Álex Zea / Europa Press

El pasado 6 de noviembre, la Fiscalía Europea desplegó con el apoyo de la UCO un operativo por un presunto fraude en los fondos comunitarios destinados a renovar los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones del AVE Madrid-Sevilla, la línea en la que se produjo el accidente de Urda.

Los investigadores acudieron a las sedes del ADIF, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y del Tribunal de Cuentas para recabar documentación después de que, según reconoció el propio órgano comunitario, conociera a través de los medios las supuestas irregularidades en esa línea que solo este año se ha llevado la vida de 115 personas en Urda y en Adamuz.

Pero en realidad, no solo está bajo la lupa la alta velocidad de Madrid a Andalucía por el supuesto mal uso de los fondos europeos. Según han revelado diversas fuentes a este periódico Anticorrupción tiene desde junio del 2025 sobre la mesa una vasta denuncia del Tribunal de Cuentas sobre graves irregularidades en contratos del ADIF por más de 801 millones de euros. Se trata de obras por distintos corredores de al menos siete provincias: Valencia, Madrid, Vizcaya, Cáceres, Lugo, Barcelona y Palencia. Las obras estaban vinculadas al plan de recuperación y contaban con financiación europea, total o parcial.

El ADIF y ADIF Alta Velocidad adjudicaron esas obras entre mayo del 2019 y marzo de 2023, siempre bajo los gobiernos de Pedro Sánchez, con José Luis Ábalos primero y Raquel Sánchez después al frente del ministerio del que dependían ambas entidades.

La investigación del Tribunal de Cuentas que ha desembocado en esta macro-investigación, en la denuncia ante Anticorrupción y en un informe oficial aprobado en diciembre de 2025 (al que ha tenido acceso este periódico) comenzó con el análisis de dos denuncias. La primera fue ante el canal ético de Ineco, la ingeniería pública. En julio del 2022, Ineco remitió al ADIF un informe según el cual un empleado de la gestora ferroviaria había pedido a dos técnicos que cambiaran las notas de tres licitaciones, cuyo nombre permanece en secreto para no revelar la identidad del denunciante.

La segunda denuncia entró en septiembre por el canal ético del ADIF. Señalaba tres concursos en los que, según el denunciante, se habían falseado las notas para favorecer a una constructora. Uno tenía fondos del plan de recuperación. Era el tramo de alta velocidad entre Amusco y Osorno, en Palencia, adjudicado por 65,50 millones.

Una cata al azar

Tras revisar los dos contratos vinculados al plan de recuperación, los auditores escogieron otras 14 obras al azar para comprobar si se repetían los problemas con los pliegos y las puntuaciones. Una suerte de cata a ciegas con obras elegidas de manera aleatoria. Solo en esas adjudicaciones que el tribunal eligió al azar para su revisión, el importe imputado a fondos europeos ascendía a 439,23 millones de euros.

La mayor de esas 14 obras estaba en Valencia. Por 366,44 millones, reunía el nuevo acceso del AVE a la ciudad y la ampliación de la estación de Joaquín Sorolla. La muestra incluía también la remodelación de la terminal de mercancías de Madrid-Vicálvaro y un tramo de la Y vasca en Elorrio, en Vizcaya.

Cinco contratos correspondían al AVE Madrid-Extremadura, todos en Cáceres. Cuatro cubrían la construcción de plataforma en Casatejada-Toril, Toril-río Tiétar, río Tiétar-Malpartida de Plasencia y arroyo de Santa María-Navalmoral de la Mata. El de Navalmoral incluía también la remodelación de la estación. El quinto renovaba la vía entre Monfragüe y Plasencia.

Eje Ourense-Lugo

En Galicia la cata incluyó cuatro adjudicaciones en el eje Ourense-Monforte-Lugo. Eran el túnel y la subestación eléctrica de Oural y dos contratos para actuar sobre infraestructuras. Las dos obras restantes elegidas por el bombo estaban en Barcelona. Eran la nueva estación de Sant Andreu Comtal y las instalaciones de los túneles de cercanías a su paso por La Sagrera.

Los auditores encontraron deficiencias en todas y cada una de las 14 adjudicaciones, que sumaban 707,11 millones de euros, con 439,23 millones imputados a fondos europeos. A esa cifra se añaden los más de 85,50 millones de los dos contratos señalados en las denuncias y los 8.425.185 euros de otra obra en Valencia, en Font de la Figuera, investigada por su relación con la segunda denuncia original.

Los 17 contratos (dos bajo sospecha, 14 de la cata y uno posterior relacionado) llegaban así a los 801.042.104,79 euros. Y en todos había serias irregularidades o anomalías no tolerables en un concurso público. Los problemas empezaban en los pliegos. Las empresas sabían que se puntuaría su programa de trabajo, pero desconocían cuánto pesaría cada apartado. En algunos concursos, la memoria y el programa de trabajo concentraban hasta el 57% de los puntos que dependían del juicio de los evaluadores. De ese reparto podía depender quién se llevaba la obra.

Una vez entregadas las ofertas, los evaluadores puntuaban también aspectos que los pliegos no habían anunciado. Al publicar las notas, calificativos como «correcto» o «adecuado» servían para dar puntuaciones distintas sin explicar qué justificaba la diferencia. En once de los 14 contratos de la muestra, el informe técnico tampoco detallaba cuánto había pesado cada apartado.

El Tribunal de Cuentas zanjó que esa forma de puntuar infringía la legislación de contratos. Al preparar su oferta, un licitador no sabía qué aspectos iban a pesar más. Una vez resuelto el concurso, la explicación publicada tampoco le permitía reconstruir por qué una propuesta había quedado por delante de otra.

Cambiar las notas cambió al ganador. El Tribunal de Cuentas concluyó que eso había ocurrido en cuatro de los seis concursos. Pero el ADIF cerró sus investigaciones sin apreciar irregularidades, ya en la época de Óscar Puente al frente de Transportes. «No se acreditaron indicios que revelaran la existencia de conductas ilícitas», zanjó el departamento de Puente.

«Laxitud»

El órgano fiscalizador le reprochó la «laxitud» con la que dio por buenas las adjudicaciones y consideró que sus pesquisas «carecían del rigor que sería exigible». Por eso, al final elevó el asunto a Anticorrupción.

El informe de Cuentas, finalmente aprobado en diciembre del 2025, examinaba cómo el ADIF y ADIF Alta Velocidad habían gestionado hasta finales del 2024 las actuaciones del plan de recuperación, a las que se habían asignado 5.974 millones de euros. La revisión de las adjudicaciones formaba parte de esa fiscalización.

El 26 de junio del 2025, seis meses antes de que se aprobara el informe y ante la gravedad de los hechos descubiertos, el consejero ponente del Tribunal de Cuentas, José Manuel Otero Lastres, puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.