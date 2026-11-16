Carme da Silva: «Imos ter uns resultados que van sorprender ás enquisas»
VIGO/ LA VOZ
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A cabeza de lista do BNG por Pontevedra adianta que vai dalo todo por conseguir que Ence deixe a ría de Pontevedra e demanda un sistema ferroviario propio16 nov 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
En caso de ser precisos, os deputados que poida acadar o BNG aliñaranse coa fronte que vote unha alternativa ao PP e Vox, garante Carme da Silva, aínda que achaca ao PSOE un excesivo gasto