Carme da Silva: «Imos ter uns resultados que van sorprender ás enquisas»

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO/ LA VOZ

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Carme da Silva, candidata del BNG al Congreso.
Carme da Silva, candidata del BNG al Congreso. ADRIÁN BAÚLDE

A cabeza de lista do BNG por Pontevedra adianta que vai dalo todo por conseguir que Ence deixe a ría de Pontevedra e demanda un sistema ferroviario propio

16 nov 2026 . Actualizado a las 20:55 h.

En caso de ser precisos, os deputados que poida acadar o BNG aliñaranse coa fronte que vote unha alternativa ao PP e Vox, garante Carme da Silva, aínda que achaca ao PSOE un excesivo gasto

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