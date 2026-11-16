El SMI subirá un 5,3 % en el 2027, hasta los 1.286 euros

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Mariscal | EFE

El Gobierno aprueba este martes la nueva subida del 5,3 % del salario mínimo interprofesional (SMI) para el 2027. Lo hace en un nuevo «martes social», como bautizaron desde el Ejecutivo a los Consejos de Ministros que se están celebrando desde que se anunció el adelanto electoral. Con el alza, este suelo salarial aumentará en 65 euros adicionales al mes y dejará la cuantía en 1.286 euros al mes por 14 pagas. Además, el plazo para presentar alegaciones a la propuesta se acabó ayer. De esta manera, a partir del próximo 1 de enero, unos 2,5 millones de trabajadores pasarán a cobrar 18.004 euros brutos al año, una cantidad que estará exenta de tributación un año más, según confirmó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en declaraciones a La Sexta. Con la nueva subida, el sueldo mínimo se revalorizó ya un 75 % desde que el actual Ejecutivo llegó a la Moncloa, según precisó Yolanda Díaz, que destacó que elevar esta renta es la «mejor herramienta» para reducir la pobreza laboral.

El Real Decreto que recoge el incremento no precisa del respaldo de la Diputación Permanente, por lo que una vez aprobado en Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado empezará a tener efectos a partir del próximo año. En este caso, la revalorización salió adelante en tiempo récord, ya que lo habitual hasta ahora era que se aprobase el mismo año que se aplica. En esta ocasión no fue así debido a que la vicepresidenta segunda presionó a su consejo de asesores con el objetivo de poder aprobar el aumento antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Sin embargo, el alza no cuenta con el apoyo de los sindicatos, los socios habituales de Yolanda Díaz.

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Por primera vez desde que la gallega está al frente de la cartera de Trabajo, CC.OO. y UGT no respaldarán el acuerdo debido a que consideran que el Ejecutivo no cumplió con su compromiso de sacar adelante una regulación sobre los pluses y complementos salariales, que dejan sin efecto la subida del SMI. Los sindicatos valoraron que el aumento se queda lejos de su propuesta de revalorización del 7 %. En definitiva, la cifra fue aprobada con la decisión unilateral del Gobierno tras una sola reunión de la mesa de diálogo social, y desobedeciendo así la recomendación de alza del 4,9 % que sus propios expertos asesoraron al respecto.