El PSOE promete restringir la IA a menores de 16 años y prohibirles las redes sociales en el primer año de legislatura

Un teléfono móvil con varias aplicaciones de redes sociales instaladas. Europa Press

El PSOE se compromete en su programa electoral para las elecciones del 29 de noviembre a restringir la Inteligencia Artificial (IA) para menores de 16 años y a prohibirles el uso de redes sociales en el primer año de legislatura, tal y como estaba contemplado en la Ley de entornos digitales seguros que decayó por el adelanto electoral. Entre las medidas recogidas en el programa del PSOE, consultado por Europa Press, los socialistas apuestan por «restringir el uso libre de los asistentes conversacionales de IA a menores de 16 años sin consentimiento parental». Además, el texto contempla aprobar en el primer año de legislatura la Ley de protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, estableciendo en 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales, pudiendo rebajarse solo «cuando las plataformas demuestren que son seguras por defecto». Asimismo, señala que la ley incluirá la verificación obligatoria de la edad, la restricción de los diseños y algoritmos adictivos y la responsabilidad de los directivos por los delitos que toleran en sus plataformas.

El PSOE también se compromete a «hacer invisibles a los menores para los adultos desconocidos» sin comentarios de quienes no les siguen, sin aparecer en las recomendaciones y sin plantillas de edad y foto ni tendencias de «novio virtual» en sus cuentas. En este sentido, el PSOE asegura que pedirán expresamente a la Comisión Europea que lo exija en el procedimiento abierto contra TikTok en el marco del Reglamento de Servicios Digitales.

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Al mismo tiempo, propone generalizar una herramienta pública y anónima de verificación de la edad para que las plataformas comprueben que el usuario tiene la edad mínima sin conocer su identidad; proteger a los menores frente a los chatbots de IA y obligar a las empresas a detectar conductas de riesgo (autolesiones, dependencia emocional o contenidos sexuales) y a activar alertas.