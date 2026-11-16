Guerra entre los servicios de información por el asalto a Ceuta: Policía y CNI se enfrentan por la responsabilidad de Marruecos

Uno de las infografías policiales incorporadas al informe de CENIF entregado en la Audiencia Nacional Policía Nacional, Colpisa

El asalto a Ceuta amenaza ahora con provocar una crisis dentro de los propios servicios de inteligencia españoles. La Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantienen posiciones enfrentadas sobre la responsabilidad de Marruecos en la avalancha de julio. A la disputa se acaba de unir la Guardia Civil, que cuestiona abiertamente cómo los espías comunicaron sus alertas.

La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga las entradas masivas del 30 y 31 de julio, ha recibido en los últimos días una auténtica avalancha de informes contradictorios. Tres documentos, procedentes de la Policía, del CNI y de la Guardia Civil, ofrecen interpretaciones enfrentadas sobre los hechos que desbordaron la frontera española.

El choque más profundo enfrenta al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional con el servicio secreto dependiente de Defensa. Los investigadores policiales ponen rostro y cargo a 18 responsables marroquíes, detectan indicios de una operación coordinada y apuntan a la existencia de instrucciones comunes entre distintos cuerpos de seguridad. El CNI sostiene que carece de pruebas para atribuir a Rabat la organización del asalto.

El informe más comprometedor para Marruecos es el elaborado por el CENIF. Sus agentes han entrevistado a 81 inmigrantes, levantado 13 actas de declaración y cruzado testimonios, fotografías, vídeos y datos policiales para identificar a 18 personas relacionadas con la actuación de las autoridades marroquíes durante la avalancha.

Entre ellas figuran con nombres y apellidos Younes Tazi, gobernador de Tánger-Tetuán-Alhucemas; Mohamed El Oualidi, prefecto de Policía de Tetuán; Youssef El Hajji, máxima autoridad civil de Castillejos, y Muhammad Al-Sassi, comandante de una unidad antidisturbios marroquí.

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La Policía Nacional sitúa a varios de estos responsables sobre el terreno, impartiendo instrucciones y supervisando dispositivos mientras miles de personas avanzaban hacia el espigón del Tarajal. Sus fotografías, acompañadas de fichas de identificación y localizaciones, ocupan buena parte de las 42 páginas del informe.

«Elementos compatibles»

El CENIF identifica «elementos claros compatibles con la existencia de un nivel orgánico superior de coordinación supracorporativa». Destaca el comportamiento coincidente de policías, gendarmes, Fuerzas Auxiliares y autoridades civiles, que, según numerosos testimonios, guiaban a los inmigrantes hacia el mar para alcanzar territorio español.

Los investigadores consideran que esa actuación común «apunta a una acción planificada y organizada» y a instrucciones compartidas entre estructuras de seguridad que pertenecen a diferentes cadenas jerárquicas. También examinan las relaciones entre mandos regionales, autoridades locales y responsables operativos para reconstruir la posible dirección del dispositivo.

Una de las figuras más relevantes es Mohamed El Oualidi, fotografiado entre las seis y las ocho de la tarde del 30 de julio dando instrucciones a otros mandos. La Policía Nacional también lo localiza durante la noche en reuniones con otras autoridades, cuando continuaban los movimientos de personas hacia Ceuta.

La investigación policial busca determinar si esa coordinación operativa respondía a decisiones adoptadas en niveles superiores. Las identificaciones y los comportamientos documentados constituyen indicios sometidos a investigación, sin que acrediten todavía quién habría ordenado facilitar las entradas ni una eventual intervención del Gobierno marroquí.

La versión del CNI

La respuesta del CNI es tajante. En su nuevo informe de nueve páginas, remitido a Tardón en noviembre, afirma que «no se han obtenido, hasta la fecha, evidencias que permitan afirmar» que los sucesos fueran consecuencia de una actuación «instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes».

Los espías admiten que una operación migratoria de semejantes dimensiones podría ser impulsada por un Estado mediante una estrategia de guerra híbrida. Incluso identifican los organismos marroquíes con capacidad para ejecutarla: los servicios secretos DGED y DGST, las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, descartan que sus investigaciones hayan permitido establecer esa intervención. El CNI atribuye la movilización a múltiples convocatorias digitales, difundidas de forma «descentralizada, múltiple, autogestionada y colaborativa», amplificadas por el descontento socioeconómico y la expectativa de acceder a España.

La discrepancia alcanza incluso a la identificación de los sospechosos. El CNI recibió el 14 de octubre un disco duro de dos terabytes con fotografías, vídeos y fichas policiales. Tras aplicar programas de reconocimiento facial sobre sus propias bases de datos, comunica que las búsquedas no produjeron «ninguna coincidencia» positiva.

Por ello, asegura que carece de información suficiente para elaborar las fichas individualizadas solicitadas por Tardón. El resultado contrasta con los reconocimientos testimoniales y las identificaciones posteriores de la Policía Nacional, obtenidos mediante procedimientos distintos.

El CNI reconoce, eso sí, que Marruecos conocía las convocatorias y que sus decisiones facilitaron las entradas. Su explicación apunta a la Fiesta del Trono y a la prioridad concedida a la seguridad de los actos celebrados con asistencia del rey Mohamed VI en el cercano palacio real de Rincón.

El propio CNI admite una «actitud pasiva» de las fuerzas marroquíes que facilitó el acceso irregular de miles de personas. Pero atribuye esa conducta a prioridades operativas, falta de contención y reacción tardía, sin encontrar evidencias de una decisión estatal de agredir deliberadamente a España.

Su comparación con anteriores crisis es reveladora. El CNI sostiene que la avalancha de mayo del 2021 fue «una operación estatal directa y deliberada decidida por las autoridades de Marruecos», concebida para presionar a España durante el conflicto diplomático por la hospitalización del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

La versión de la Guardia Civil

A este enfrentamiento se incorpora un tercer servicio de información. La Jefatura de Información de la Guardia Civil dedica varias páginas de su informe del 11 de noviembre a cuestionar que el CNI presentara como alerta previa los contactos informales mantenidos con sus agentes el 29 de julio.

Los guardias civiles argumentan que aquellas conversaciones por WhatsApp y teléfono carecían de la formalidad, la valoración del riesgo y el nivel jerárquico exigibles ante una amenaza extraordinaria. Y destacan una contradicción especialmente delicada: el CNI sí remitió una nota oficial de alerta temprana a los servicios secretos marroquíes.

«Una nota de estas características, tanto por su formalidad y oficialidad como por su contenido, no fue remitida a esta Jefatura», reprocha el documento. Añade que «no obedece a una razón de prontitud o urgencia la elección del teléfono como canal de comunicación».

La Guardia Civil sostiene que, si el CNI hubiera anticipado una crisis semejante, tendría que haber elevado la información a niveles superiores, incluso políticos, en lugar de limitarse a contactos entre analistas. También afirma que las comunicaciones recibidas no identificaban los grupos concretos ni aportaban los mensajes que permitieran valorar su credibilidad.

El informe incorpora además una revelación incómoda para el espionaje. Atribuye a un interlocutor del CNI el reconocimiento posterior de que la información transmitida el 29 de julio sobre los llamamientos en redes «no la habían sabido dimensionar».

La Guardia Civil también admite sus propias limitaciones. Su informe elaborado la víspera consideraba poco probable un salto masivo a la valla, aunque advertía de la creciente presión migratoria y de las concentraciones existentes en territorio marroquí.