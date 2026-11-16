La ministra de Educación se defiende por alquilar desde 2012 su piso de protección oficial en Toledo

La minsitra de Educación, Formación Profesional y Deportes y candidata del PSOE en Toledo, Milagros Tolón, este lunes. Ismael Herrero | EFE

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, tiene alquilado desde 2012 el piso de protección oficial que compró en Toledo en 1998. Se trata de una vivienda de precio limitado que la normativa destina a residencia habitual de su dueña y cuyo arrendamiento exige el visado de la Junta de Castilla-La Mancha. Tolón defendió este lunes que siempre actuó conforme a la ley y que pidió autorización al Gobierno regional, pero no aclaró si llegó a obtenerla.

El piso, de 101 metros cuadrados construidos con garaje y trastero, es una VPO de categoría especial, la modalidad reservada a los compradores con menos ingresos. Tolón lo adquirió cuando aún no se dedicaba a la política, y su régimen de protección, que impide venderlo o alquilarlo libremente, sigue vigente hasta el 27 de noviembre de 2027. Los ingresos del alquiler, que ha sacado a la luz Artículo14, figuran en las declaraciones de bienes que presentó como alcaldesa de Toledo, cargo que ocupó entre 2015 y 2023: 5.486,40 euros anuales en la de 2019 y 7.542,60 en la de junio de 2023, correspondiente al ejercicio anterior. Son unos 628 euros al mes.

«No hay ningún tipo de interés para especular. Nunca ha habido negocio ni muchísimo menos», zanjó la ministra antes de participar en un debate electoral en Toledo, la provincia por la que encabeza la lista del PSOE al Congreso. Tolón apeló a la transparencia y remarcó que el piso figura en su declaración de bienes y en la de la renta. «Es la única vivienda que tengo», adujo.

La polémica llega en plena campaña del 29N, en la que los socialistas han hecho del derecho a la vivienda su principal bandera, y se suma a la que hace un mes costó el cargo a Montse Mínguez. La entonces portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE dimitió y renunció a encabezar la lista por Lérida después de que el mismo periodista que ahora firma la información sobre Tolón destapara los negocios inmobiliarios de su pareja. La escala es muy distinta: allí, un entramado empresarial con una treintena de pisos en alquiler; aquí, una sola vivienda protegida. Pero el flanco que dejan al descubierto es similar.

El visado, la clave

La ministra se escudó en un informe jurídico, encargado, según el medio digital, a un abogado particular, que avala que podía alquilar la vivienda una vez transcurridos 14 años desde la compra. Tiene base para sostenerlo. El decreto que regula estas viviendas en Castilla-La Mancha, el 173/2009, solo permite cederlas durante los diez primeros años con autorización de la Junta y por motivos tasados, como un cambio de ciudad de residencia. Pasado ese plazo, el propietario ya no tiene que justificar por qué la arrienda.

Lo que la norma no levanta es el control de la Administración. Mientras dure la protección, cualquier alquiler requiere «en todo caso» el visado previo de la Delegación Provincial de Vivienda, que comprueba que el inquilino reúne los requisitos para ocupar una VPO y que la renta no supera el máximo legal. El propietario está obligado a presentar el contrato en el mes siguiente a su firma.

Sobre esa autorización, Tolón fue escueta: «Yo pedí en ese caso autorización en su momento». No precisó cuándo, ni si se refería al visado, ni qué le respondió la Junta. Su asesoría jurídica reconoció a Artículo14 que hizo una consulta, pero que no dispone del permiso administrativo. Si el contrato nunca llegó a la Delegación, el alquiler incumpliría el mismo decreto en el que se ampara la ministra, y no visar un arrendamiento de vivienda protegida es una infracción sancionable en Castilla-La Mancha.

Hay otra pregunta pendiente, anterior al alquiler. En mayo de 2022, cuando todavía era alcaldesa, Tolón declaró a ABC que llevaba 23 años en el barrio del Polígono, en una vivienda que, según Artículo14, es de su marido. Si las fechas son exactas, la VPO habría sido su domicilio un año como mucho, y nada se sabe del uso que tuvo el piso entre 1999 y 2012.

Dentro de un año, cuando venza la protección, la ministra podrá vender o alquilar la vivienda a precio de mercado. Es justo lo que el Gobierno quiere impedir en adelante. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 protege para siempre las viviendas que se financien con sus fondos, y Pedro Sánchez llegó a calificar de fracaso el modelo de VPO que dejaba de estar protegida con el paso de los años. A Tolón no se le puede exigir una regla que no existía en 1997. Tampoco ha dicho si piensa aplicársela