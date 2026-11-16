Jon Echeverría, el joven admirador de Madina que alteró la campaña de Feijoo
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El cabeza de lista del PP al Congreso por Guipúzcoa, que creció en las tertulias y puede convertirse con 22 años en el diputado más joven, denunció el ataque de «una caterva de proetarras» cuando se disponía a dar un mitin en Hernani17 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Me parece osado decir que no tengo experiencia laboral cuando tengo la misma formación académica que Patxi López. La diferencia es que tengo 19 matrículas de honor más y 45 años menos». El desparpajo dialéctico