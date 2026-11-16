La Fiscalía General tramita la denuncia del PSOE contra el PP por el supuesto intento de soborno a Koldo

Foto de archivo de Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, en Madrid. Chema Moya

La Fiscalía General del Estado ha dado curso este lunes a la denuncia presentada por el PSOE contra el Partido Popular; Alberto Durán exabogado de la formación, la empresa editora de OK Diario y su director, Eduardo Inda, por una supuesta oferta de un millón de euros a Koldo García a cambio de información contra Pedro Sánchez y su entorno.

El Ministerio Público ha remitido el escrito a la Fiscalía Provincial de Madrid, a la que considera territorialmente competente para examinar los hechos. La decisión llega tres días después de que los socialistas registraran su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

El origen de la iniciativa está en las afirmaciones atribuidas a Koldo García Izaguirre, antiguo asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos y condenado por el Tribunal Supremo a 19 años de prisión en el caso mascarillas. En unos audios difundidos desde la cárcel, aseguró que Durán le había ofrecido pagar su defensa jurídica y entregarle un millón de euros si proporcionaba informaciones contra el presidente del Gobierno y su entorno.

La supuesta propuesta incluiría también una rebaja de pena que le permitiera evitar la prisión y la exclusión de familiares suyos de las causas judiciales. Como contrapartida, García debía realizar declaraciones comprometedoras contra Sánchez, su esposa, Begoña Gómez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, incluso aunque fueran falsas.

El PSOE considera que los hechos podrían constituir delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación. También plantea investigar una eventual financiación ilegal del PP. La Fiscalía General, según la nota hecha pública por el departamento, ha examinado los términos de la denuncia y ha decidido trasladarla mediante oficio a la Fiscalía Provincial de Madrid. El envío supone únicamente su remisión al órgano territorial competente, que deberá determinar si procede abrir diligencias de investigación.

El PSOE reclama auditar los contratos públicos de la empresa vinculada a la trama judicial

La denuncia, de 43 páginas y firmada por Alberto Cachinero, coordinador de la Asesoría Jurídica socialista, identifica a Durán como una figura central de la presunta operación. El abogado dirigía la acusación popular unificada en los procedimientos contra Koldo García ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Los socialistas destacan que Durán disponía de amplias facultades procesales y ocupaba responsabilidades orgánicas en Génova, incluida la dirección de la Asesoría Jurídica y del órgano de cumplimiento normativo. Por ello, reclaman esclarecer si actuó por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de otros responsables del partido.

La denuncia recuerda que el PP reconoció la existencia de reuniones entre Durán y Koldo, aunque negó tajantemente que se hubiera ofrecido dinero. Los socialistas también subrayan que el abogado fue posteriormente apartado de la dirección de algunas de las principales causas judiciales en las que intervenía representando a la formación.

La exabogada

Uno de los principales elementos documentales de la denuncia son los 242.000 euros abonados por Dos Mil Palabras, editora de OK Diario, al despacho IDBO Consultants, donde trabajaba Leticia de la Hoz, entonces abogada de Koldo García.

Los pagos aparecen reflejados en dos facturas incorporadas a la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz sobre las presuntas maniobras de Leire Díez. La primera, fechada el 27 de noviembre del 2025, asciende a 181.500 euros. La segunda, del 23 de enero del 2026, a 60.500 euros. Ambas cantidades incluyen IVA.

El concepto consignado en las facturas es «Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García». La editora sostiene, sin embargo, que los desembolsos responden a un contrato mercantil relacionado con los derechos de un libro y una docuserie.

El PSOE cuestiona esa explicación y reclama examinar el contrato íntegro, fechado el 26 de noviembre del 2025, un día antes del primer pago. Sospecha que el acuerdo editorial pudo utilizarse para dar cobertura a una operación económica de otra naturaleza. Esa interpretación no ha sido acreditada judicialmente.

Publicidad institucional

La denuncia introduce asimismo una investigación sobre los ingresos públicos de la editora. El PSOE asegura haber localizado 604 registros de contratos, campañas de publicidad institucional y subvenciones entre el 2017 y el 2026, por importes que, sumados, superan los 5,5 millones de euros.

Los socialistas sostienen que esas cantidades proceden de administraciones gobernadas por el PP y reclaman comprobar si alguna adjudicación pudo servir para compensar los pagos efectuados a Koldo. El propio exasesor atribuyó a Inda la afirmación de que recuperaría el dinero mediante publicidad institucional.

El escrito también recoge otra acusación de García relacionada con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según su relato, Inda le advirtió durante la preparación de una entrevista: «Esto a Luzón no le vale. Si no sois más explícitos, vais a prisión». La denuncia pide esclarecer esos contactos sin aportar pruebas de una intervención del fiscal.