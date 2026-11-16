Ernest Urtasun: «Si el PSOE quiere copiarnos sus medidas, que lo haga en el 'BOE', no en su programa»
SANTIAGO / LA VOZ
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«De nada sirve que haya viviendas en el mercado si no son asequibles», defiende la aplicación de las zonas tensionadas17 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A Ernest Urtasun (Barcelona, 1982) le toca compaginar sus funciones en el Gobierno con las de candidato del Frente Amplio, como número dos de Ada Colau en Barcelona. De ahí que apenas pasase unas horas