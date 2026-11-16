Felipe González en un mitin en A Coruña en la campaña electoral de 1982 ALBERTO MARTI VILLARDEFRANCOS

Tenía carisma y don de palabra. Transmitía credibilidad y seguridad. Era realista y pragmático. Accesible y cercano. Ilusionaba. Encarnaba la modernidad frente al pasado franquista y el fin de la Transición. Caía bien incluso a personas conservadoras. El joven político de 40 años había archivado el marxismo, guardado en un armario la chaqueta de pana y la camisa de cuadros y ahora lucía traje y corbata. De la foto de la tortilla de 1974 (en la que aparecía junto a personajes clave del socialismo andaluz) a la Moncloa en 1982. La transformación de aquel abogado desconocido, apodado Isidoro en la clandestinidad, a hombre de Estado, había dado resultado. Nos convenció de que representaba el cambio tranquilo que anhelábamos.

Ese 1982 fue el año en el que que votamos a Felipe. Digo votamos porque ahora parece que todos lo hicimos. Con su aplastante triunfo aquel 28 de octubre se cerraba el ciclo de la Transición: muerte de Franco (1975), elecciones libres (1977), aprobación de la Constitución (1978) y regreso de los socialistas al poder después de la Guerra Civil (1982). La alternancia había funcionado.

El PSOE de Felipe González obtuvo más de diez millones de votos (28,11 %) y 202 escaños. La victoria más amplia de la democracia. La Alianza Popular de Fraga, cinco millones y medio y 102 diputados.

La democracia se había tambaleado el 23F de 1981. Pero 20 meses después, los españoles votaron «por el cambio», que fue el exitoso lema socialista. Más de diez millones de sufragios, 202 escaños, mayoría absolutísima, y una participación récord, aún no superada (79,97 %). González había aglutinado los votos del centro y de la izquierda y de los españoles que querían cambio y estabilidad por encima de todo.

Rivales endebles

Es verdad que sus rivales eran muy endebles. En aquel escenario, era imposible que Manuel Fraga pudiera ganar las elecciones por su pasado franquista. La UCD, encabezada por Landelino Lavilla, era un juguete roto y fue pulverizada en las urnas. ¡Perdió 157 actas en comparación con 1979! Un desplome nunca visto.

Desastre comunista, mientras Adolfo Suárez, que ya había cumplido su misión histórica, se conformó con dos diputados al frente del CDS. Nacionalistas catalanes y vascos consolidaban sus posiciones, con 12 y 8 asientos respectivamente. La primera llamada que hizo González tras su victoria fue a su antecesor. Suárez se lo agradeció y le dijo: «Te compadezco porque te acabas de sentar en un potro de tortura». Aguantó más de 13 años en la poltrona.

Ya en la campaña se veía que el triunfo del PSOE iba a ser contundente. El cierre de la misma fue un mitin-fiesta con González convertido en una superestrella política, arropado por Joan Manuel Serrat, George Moustaki, Paco Ibáñez y la apoteosis de Miguel Ríos cantando el Himno a la alegría. 400.000 personas reunidas en la Ciudad Universitaria de Madrid. Se respiraba euforia y el preludio de un cambio histórico. El discurso del líder del PSOE fue bautizado como el «Sermón de la Montaña».

González entró en los salones del Hotel Palace a las 2 y 38 minutos de la madrugada ya del día 29 recibido al grito de «¡Presidente, presidente!». Rostro serio, alegría contenida, y un discurso en el que llamó a la calma, la moderación y el diálogo —no había que asustar a nadie, sobre todo a los militares—, de alguien que iba a contraer una gran responsabilidad: modernizar el país y no defraudar las expectativas. Recuerdo la imagen icónica de Guerra y González, levantando sus brazos con las manos entrelazadas en un balcón del Palace, que dio la vuelta al mundo. La pregunta que me hago en retrospectiva es: ¿Aquel Felipe González del cambio es el mismo Felipe González que abomina de su actual partido «sanchista» y va a votar en blanco?

1977, cuando recuperamos la libertad de votar libremente El 15 de junio de 1977 fueron las primeras elecciones libres en 41 años, desde las de febrero de 1936, durante la Segunda República Enrique Clemente