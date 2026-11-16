Antía Ameixeiras, de Caamaño&Ameixeiras: «Se fose presidenta fomentaría activamente o uso das linguas minorizadas como o galego»
ESPAÑA
Forma xunto a Sabela Caamaño (acordeón cromático) Caamaño&Ameixeiras, un dúo galego ligado á música de raíz. Algunhas das súas propostas de cara ao 29N céntranse na vivenda «como dereito fundamental» e a «protección social real» a quen traballa na música e na cultura17 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Antía Ameixeiras (violín e voz) forma xunto a Sabela Caamaño (acordeón cromático) Caamaño&Ameixeiras, un dúo galego ligado á música de raíz. No 2015 recibiu a Beca de Excelencia Artística Galega de Afundación, e estivo de xira por Estados Unidos xunto a Carlos Núñez. Un ano despois incorporouse como violinista na histórica formación Luar na Lubre. Ameixeiras ten colaborado tamén en numerosos proxectos como violinista ou cantante, como Barullo, de Baiuca; De Ronda, de Mondra, ou na banda Ingrávida, xunto a Mercedes Peón. Estas son as tres primeiras medidas que tomaría a coruñesa se gobernase.
1. A vivenda como dereito fundamental. Poría freo ós pisos turísticos e impulsaría a creación de vivenda pública e protexida. É un ben de primeira necesidade e un dereito, non un negocio co que especular.
2. Defensa da lingua e da cultura. Fomentaría activamente o uso das linguas minorizadas como o galego en todos os ámbitos e apoiaría tamén a música e a cultura propia. O noso idioma é un patrimonio cultural en perigo de extinción. Ponme triste que cada vez menos nenas e nenos falen galego.
3. Estatuto do artista. Que garanta protección social real a quen traballa na música e na cultura, incluíndo ós autónomos, tomando como referencia modelos de países como Francia, Bélxica ou Irlanda. Vivir da música e da creación ten que ser unha profesión digna e viable.