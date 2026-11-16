Un amplio dispositivo policial desaloja la acampada de la plaza Cataluña en Barcelona

Desalojo de la acampada por la vivienda en Barcelona, en la madrugada del lunes Lorena Sopêna | EUROPA PRESS

Un amplio dispositivo de Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra finalizó esta madrugada el desalojo de la acampada en la plaza Cataluña de Barcelona, en protesta por el derecho a la vivienda.

Sobre la una de la madrugada de este lunes, los agentes han ido desmantelando las tiendas de campaña. Las han ido inspeccionando con linternas en medio de la plaza, donde los acampados no tienen luz disponible desde hace semanas, salvo conexiones ilegales. La acampada empezó hace un mes y medio en el centro de la plaza para reivindicar el derecho a la vivienda.

Más de 100 desalojados de la acampada de la plaza Cataluña de Barcelona que se habían trasladado a la plaza Villa de Madrid este lunes de madrugada han ido finalmente hacia la playa a dormir.

«Urgía recuperar el espacio público»

«Era una situación que se tenía que reconducir, urgía la recuperación del espacio público», ha asegurado este lunes desde el ayuntamiento el tercer teniente de alcaldía y responsable del Área de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen Interior del consistorio, que ha dicho asimismo que «no hacen falta justificaciones de por qué era necesario recuperar la plaza Catalunya».

«Es pura lógica, el espacio se tenía que recuperar para sus usos normales», ha asegurado. El teniente de alcalde ha confirmado que no hubo ninguna negociación con los acampados, solo contactos informales, y que la falta de interlocución ha sido precisamente uno de los problemas que ha dificultado el abordaje de la cuestión.

Los 27 equipos del servicio de limpieza municipal, con 57 trabajadores, han retirado 150 tiendas y 47 toneladas de restos de la acampada que habían quedado esparcidos por la plaza, y a primeras horas de esta mañana continúan con las tareas de limpieza del espacio.

Efectivos de los Bomberos de Barcelona han desconectado los puntos de luz ilegales a los que se habían enganchado los acampados y los seis equipos del centro de urgencias sociales que han intervenido han ofrecido asistencia a tres personas que lo han requerido, mientras que otra ha recibido asistencia sanitaria.

Las fuerzas de seguridad no han encontrado ningún tipo de armas durante el desalojo, aunque aún están realizando una «recopilación» del material retirado, ha dicho Batlle.

Han pasado 47 días desde aquel 26 de septiembre donde la Puerta del Sol de Madrid arrancó una movilización que ha sido replicada en distintos puntos del país y hasta fuera de él, pues en Roma, Oporto o Lisboa también se instalaron tiendas de campaña en sus plazas para reivindicar la misma problemática.

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La huelga general del 11 de noviembre fue marcada como una fecha límite para muchos activistas y, en extensión, para las administraciones, que planteaban desalojos si las organizaciones no tomaban la iniciativa de abandonar los asentamientos.