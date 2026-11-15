Seis detenidos por atracar una joyería en Toledo aprovechando el despliegue por el accidente de Urda

Tres guardias civiles en el accidente ferroviario de Urda. EUSEBIO GARCIA DEL CASTILLO / EURO | EUROPAPRESS

La Guardia Civil ha detenido a seis personas —tres hombres y dos mujeres, entre ellos un menor de edad— por haber atracado violentamente una joyería en Torrijos, Toledo, aprovechando el gran despliegue de las fuerzas de seguridad en los minutos posteriores al accidente ferroviario de Urda del pasado 28 de octubre.

Según informo este domingo la Guardia Civil, la intervención de un helicóptero del Servicio Aéreo de este cuerpo resultó fundamental en la localización y seguimiento del vehículo empleado en la huida, lo que permitió detener a cuatro de los implicados.

Los atracadores accedieron a la joyería con el rostro completamente cubierto y vestidos con monos de trabajo. Una vez en el interior, mostraron un arma de fuego con el que amenazaron y agredieron a los propietarios del negocio mientras se apoderaban de las joyas expuestas y de las que se encontraban guardadas en la caja fuerte. El valor total de los efectos sustraídos se estima entre 300.000 y 400.000 euros.

Tras cometer el atraco, los delincuentes huyeron en un vehículo en el que les esperaba un cuarto integrante del grupo. Varios ciudadanos que presenciaron los hechos trataron de impedir su fuga, momento en el que fueron amenazados de muerte por los asaltantes.

Finalmente, el turismo de la huida, que había sido sustraído días antes en una localidad de la Comunidad de Madrid, fue detectado circulando por la autovía A-5 (Madrid-Extremadura). El vehículo fue abandonado en un camino rural y los atracadores huyeron campo a través después de incendiar el coche para borrar cualquier huella.

Todos tenían antecedentes

La rápida intervención de los efectivos de la Guardia Civil permitió interceptar y detener después a los cuatro individuos, todos ellos con antecedentes policiales. Dos de ellos fueron arrestados en El Casar de Escalona (Toledo) cuando transportaban en una mochila parte de las joyas sustraídas, cuyo valor asciende a unos 60.000 euros.

Cuatro de los detenidos han ingresado en prisión por orden del Juzgado de Torrijos y a dos de ellos se les atribuye la participación en un robo en un bingo de Madrid cuando formaban parte de una organización criminal que ha sido desmantelada como consecuencia de otra investigación paralela.