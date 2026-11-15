Sánchez reivindica la bandera nacional en Alcorcón: «Es la de la Constitución»

El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, durante un mitin del PSOE, en el Polideportivo de Los Cantos. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

La dirección del PSOE avanzó que habría sorpresas en los 15 días de campaña oficial hasta las elecciones del 29 de noviembre. Lo fue ver a Begoña Gómez subir, por primera vez como oradora, al escenario y también presenciar como ayer Pedro Sánchez en el acto de Alcorcón (Madrid), en el que presentó algunos de los compromisos incluidos en su programa electoral, agitó, al son de la música, la bandera de España. También dio él mismo la bienvenida a las 5.500 personas congregadas: «Esta es nuestra bandera, la de la Constitución española, de la democracia, de los derechos, de la igualdad de las mujeres, de la diversidad territorial, de nuestros abuelos, abuelas, padres y madres que lucharon por la democracia en nuestro país, la bandera de la fuerza de la gente. Bienvenidos al mitin del PSOE», anunció. No es la primera vez que el presidente se abraza a la enseña española. Ya en el 2015, en su primera carrera hacia la Moncloa, dio un golpe de efecto al presentarse como candidato en el Teatro Circo Price de Madrid ante una enorme bandera proyectada tras el atril.

Los socialistas tenían claro cuando planearon la estrategia electoral que, con la izquierda a la izquierda del PSOE debilitada, sus posibilidades de gobernar se estrechaban y desde el principio fueron a intentar una concentración del voto progresista. Los sondeos indican que la jugada está funcionando para reducir la brecha con el PP —erosionado por Vox—, pero aún hay una bolsa de indecisos que resulta decisiva y a la que necesitan atraer. En Ferraz, aspiran a una movilización histórica del 75 %, una cifra que, según algunos politólogos, permitiría dar la vuelta a las encuestas, que hoy apuntan a una mayoría muy holgada de Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal, incluso más de dos decenas de escaños por encima de la absoluta. En esta línea, las propuestas que adelantó en el mitin, recogidas en un programa elaborado bajo la dirección de la presidenta del partido, Cristina Narbona, tienen un marcado acento social.

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Prometió subir los impuestos a los grandes fondos y propietarios que mantienen pisos vacíos, a los que se dedican al alquiler turístico o que arriendan a precios que la clase media no puede pagar; además de reiterar su intención de reconocer en el Código Civil una «unión de amistad» para quienes se cuidan sin ser pareja ni familia. A esto se une la creación de una prestación de cuatro semanas, al 100 % de la base reguladora, para el cuidado de hijos menores de ocho años. Arropado por sus padres y por varios ministros —Margarita Robles, Félix Bolaños, Elma Saiz, Fernando Grande-Marlaska y Diana Morant—, Sánchez amplió a su vez su habitual petición de voto a la «gente de izquierdas» con un llamamiento a la «moderada», la «europeísta» y la «constitucionalista».

Encuentro entre el presidente y Lula da Silva

El presidente del Gobierno se reunirá hoy con el dirigente brasileño en la Moncloa. Ambos iban a intervenir en un acto de campaña, aunque este se canceló a causa de una afonía de Lula da Silva. Es su primera visita a España tras erigirse como ganador de las elecciones presidenciales frente a Bolsonaro. Precisamente, Sánchez utilizó lo ocurrido en la política brasileña para alentar a una victoria socialista en España, a pesar de que las encuestas no le son favorables.