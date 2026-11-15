Rufián acusa a Junts de «toxicidad» al decir que el expresidente Macià mataría a los de ERC si reviviera

El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián. Javier Fernández | EUROPAPRESS

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado a Junts de «toxicidad» después de que su cabeza de lista al Senado por Barcelona, Josep Maria Vila d'Abadal, criticase la alianza ERC-Podemos y dijera que el expresidente de la Generalitat Francesc Macià mataría a todos los de ERC si resucitara.

Rufián ha protagonizado un acto este domingo en Tortosa (Tarragona) con la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany; la cabeza de lista por Tarragona al Congreso, Norma Pujol; la cabeza de lista por Tarragona al Senado, Noemí Llauradò; el 2 al Senado por Tarragona, Xavier Faura, y la alcaldesa de Tortosa, Mar Lleixà. Rufián ha citado la frase de Macià de 1932. «Los ideales de izquierdas solo pueden ser representados por partidos de izquierdas, y no hay partidos de izquierdas más reales, más de verdad, que ERC», y ha acusado a Junts de vender magia, fantasía y toxicidad.

Ante unas 1.200 personas, ha erigido a ERC como partido independentista, progresista, feminista, ecologista, pero sobre todo antifascista, y ha acusado a Junts de colaboracionista por decir que están en el medio pero votar en el Congreso con PP y Vox: «Malditos seáis patriotas de pandereta que vendéis a vuestro pueblo a cambio de una bandera».

«Un partido que os defenderá»

Ha reprochado a Junts que, cuando se indultó a los presos por el proceso independentista y pudieron salir de la cárcel, acusó a ERC de traidores y de pactar con los socialistas «a cambio de nada», y ha asegurado que hubo un «silencio cómplice» desde las filas republicanas.

«Os prometo que tendréis un partido que os defenderá, que no mirará al suelo ni al techo cuando un convergente, 'pepero' o 'voxero' se meta con nosotros. Os lo juro, no volverá a pasar», ha subrayado Rufián.

El candidato ha señalado la vivienda como principal problema en Cataluña; ha apostado por ir contra los grandes tenedores y «freír a impuestos» a quien quiera hacerse rico con la vivienda, y ha agradecido a la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, pedir algo que él lleva dos años diciendo.

No quiere ser ministro español

Ha pedido el voto para tener «un gobierno del PSOE sometido a las izquierdas soberanistas», y ha asegurado que él no quiere ser ministro ni gobernar España, pero quiere que España se gobierne bien.

«Porque soy útil y realista. No existe una burbuja impermeable que se llame Cataluña a la que no llegue nada, principalmente si tienes a una fascista con una 'estelada' que se llama Silvia Orriols», ha afirmado.

Ha criticado que Junts se posicione en el medio ante un posible gobierno PP-Vox: «Cuando alguien está en medio le tienes que apartar», y ha alertado de que, si los de Feijoo y Abascal llegan a tener 210 diputados, pueden hacer cambios constitucionales y tocar derechos fundamentales en sanidad, educación y pensiones.

El republicano también ha cargado contra la prensa que no ha titulado con las palabras que le han dedicado desde Junts en los últimos días como «idiota, inútil, analfabeto, maltratador», y ha asegurado que está harto de pedir a Junts que vuelva a la racionalidad y deje de votar con PP y Vox y se diga que les está atacando.