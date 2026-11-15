El PSOE incluye en el programa electoral la semana laboral de 37 horas y media y empezar a negociar bajarla a 35

El candidato del PSOE a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó un mitin en Palma junto a los candidatos socialistas por Baleares, encabezados por la presidenta del Congreso, Francina Armengol. CATI CLADERA | EFE

El PSOE ha incluido en su programa electoral completar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y fomentar la negociación colectiva para reducirla a 35 horas semanales. Los socialistas abogan por reducir las horas de trabajo para ganar tiempo para «la familia, los cuidados, el descanso y la vida personal» sin perder salario. Asimismo señalan que esta reducción de las horas de trabajo se aplicará siguiendo un calendario «que beba del diálogo social» y con «periodos transitorios» que faciliten su implementación a las pequeñas y medianas empresas. En la misma línea, se comprometen a erradicar las horas extra ilegales y no remuneradas con la implantación de un registro horario digital fiable «que recoja las jornadas laborales reales» y que haga efectivo el derecho al descanso y la desconexión digital. También aseguran que reforzarán la Inspección de Trabajo para perseguir los incumplimientos. El PSOE promete reformar el despido improcedente para «garantizar una reparación efectiva, proporcionada y disuasoria» y adecuar la normativa a la Carta Social Europea y a las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales.

El programa del PSOE: varias medidas de Sumar y un pellizco de mano dura con la «okupación»

El PSOE presentó este domingo en Alcorcón un programa de 114 páginas y cerca de 500 compromisos en el que hace suyas varias de las medidas que Sumar reclamó durante la legislatura y que los socialistas frenaron o rebajaron, desde la prestación universal por crianza hasta el impuesto a los jets privados y la clase business. La única concesión visible al discurso de la derecha es el compromiso de desalojar las viviendas ocupadas en 48 horas. Por lo demás, el documento pone el acento en la vivienda y en una fiscalidad más exigente con el capital. Encadena reformas constitucionales que pasan por el PP y guarda silencio sobre la amnistía o la relación con el independentismo catalán.

El PSOE promete una prestación estatal para todos los hogares con menores, de carácter progresivo y financiada con la nueva tributación de los grandes patrimonios. No fija la cuantía. Es una reivindicación histórica de Sumar, que la cifraba en 200 euros al mes por hijo. También proponen gravar los jets privados, los amarres de grandes yates y los billetes en clase business con salida desde España. La presenta como un impuesto al «0,1% más rico», aunque la clase business alcanza a muchos más viajeros.

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En cuanto al sueldo de los directivos fija un tipo máximo del 35 % para las rentas del capital de más de 300.000 euros, sube la tasa Tobin al 0,4% y endurece los impuestos a las tecnológicas. Las cotizadas cuyo primer ejecutivo cobre más de cien veces la mediana de su plantilla pagarán más en Sociedades, en línea con una vieja bandera de Yolanda Díaz. Asimismo, al «blindaje» del aborto se suman el de la vivienda como derecho, el de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, el de la sanidad, la seguridad climática y el agua, y la «máxima protección jurídica» del matrimonio igualitario y la eutanasia. También figura un Senado de representación territorial, con circunscripciones autonómicas. Todas exigen mayorías reforzadas que el PSOE no puede reunir sin los populares.