El PSOE y Frente Amplio pugnan por el reconocimiento legal de los cuidadores no familiares

Ada Colau y Ernest Urtasun, entre otros políticos de izquierdas durante la presentación del Frente Amplio. Carlos Luján | EUROPAPRESS

El PSOE y el Frente Amplio han situado el reconocimiento legal de las relaciones afectivas y de cuidados más allá de los vínculos familiares entre sus propuestas para las elecciones del próximo 29 de noviembre. Ambas formaciones coinciden en defender que las personas puedan contar con permisos laborales para atender a amigos o personas de su entorno con quienes mantienen una relación de cuidados, aunque plantean fórmulas distintas para desarrollar este reconocimiento. Los socialistas proponen crear una figura denominada «Unión de Amistad», mientras que el Frente Amplio apuesta por incorporar a la Ley de Familias el principio de libre designación de vínculos afectivos y de cuidados. La propuesta del PSOE forma parte del programa electoral presentado bajo el lema «La fuerza de seguir avanzando: más derechos, más oportunidades y más protección para la mayoría social». La formación plantea reconocer legalmente los vínculos de amistad entre personas que asuman un compromiso mutuo de cuidados, de manera que puedan acceder a permisos laborales en situaciones de enfermedad o fallecimiento. La iniciativa busca ampliar la protección que actualmente se articula principalmente a través de las relaciones familiares y dar cobertura a otras redes afectivas que también desempeñan funciones de acompañamiento y atención.

Por su parte, el Frente Amplio quiere introducir en la Ley de Familias el principio de libre designación de vínculos afectivos y de cuidados. Su propuesta contempla extender los permisos retribuidos que hoy están asociados a los vínculos familiares a personas elegidas por cada individuo, sin que sea necesario acreditar parentesco o convivencia. Entre las situaciones que quedarían cubiertas figuran la enfermedad, la hospitalización, el fallecimiento, los cuidados por dependencia, el acompañamiento y la crianza de menores. La formación también defiende que quienes asuman estas responsabilidades dispongan de mayor protección laboral y de permisos suficientes.

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Una de las diferencias entre ambas iniciativas está en el alcance de los vínculos que pretenden reconocer. Mientras el PSOE concreta su propuesta en una figura de unión entre amigos que compartan un compromiso mutuo de cuidados, el Frente Amplio plantea un mecanismo más amplio de libre designación de personas con las que existan relaciones afectivas y responsabilidades de atención. La formación subraya además que este reconocimiento sería voluntario y no supondría la imposición automática de obligaciones de cuidado a las personas designadas. Las dos propuestas se enmarcan en una apuesta por adaptar los derechos sociales y laborales a modelos de convivencia y redes de apoyo que no siempre responden a las estructuras familiares tradicionales. En el caso del PSOE, la «Unión de Amistad» comparte protagonismo en su programa con otras medidas como una ayuda directa de 200 euros para tratamientos bucodentales básicos, el blindaje constitucional del derecho al aborto o un impuesto contra la especulación inmobiliaria. El Frente Amplio, por su parte, sitúa la ampliación de los derechos de cuidado dentro de su propuesta de reforma de la Ley de Familias.