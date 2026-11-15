Néstor Rego: «Se de nós depende, o bloque reaccionario encabezado polo PP e Vox non gobernará»
REDACCIÓN / LA VOZ
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O nacionalista dubida de «quen foi peor presidente», se Feijoo ou Rueda, e lamenta o papel «submiso» deste último tras votar o PP en contra da transferencia da AP-915 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Dicía Vicente Risco que o pasado é noso, pero «o futuro, en troques, pódenos fuxir das mans». Esta é a advertencia que fai Néstor Rego, único deputado do BNG no Congreso desde o 2019, que